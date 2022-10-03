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Военные впервые применили танк Т-90М с панорамным прицелом в боевых условиях

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Танк Т-90М
Танк Т-90М.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Герасимов

Российские военные впервые применили танк Т-90М с панорамным прицелом в боевых условиях в ходе спецоперации. Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».

«Впервые в боевых условиях применяются танки Т-90М "Прорыв-3", в которых имеется панорамный прицел командира, что позволяет командиру оценивать обстановку на поле боя на одном уровне с наводчиком-оператором», — отметил офицер.

Салюков также рассказал, что прицел в боевой машине совмещен с дистанционной установкой, поэтому командир экипажа может вести стрельбу по противнику со своего места, вне зависимости от работы оператора-наводчика.

Ранее главком Сухопутных войск назвал российские дроны, хорошо зарекомендовавших себя в ходе специальной военной операции. По его словам, с положительной стороны показали свои качества беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10», «Орлан-30» и «Элерон-3».

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Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Т-90 "Владимир"
Проекты
БПЛА
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