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Российский генерал назвал зарекомендовавшие себя во время спецоперации дроны

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БЛА "Элерон-3СВ"
БПЛА "Элерон-3СВ".
Источник изображения: http://tass.ru/

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда» назвал российские дроны, хорошо зарекомендовавших себя в ходе специальной военной операции.

По его словам, с положительной стороны показали свои качества беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10», «Орлан-30» и «Элерон-3».

Ранее Салюков сообщил о подготовке сухопутных войск в ходе спецоперации. Генерал подчеркнул, что военнослужащие уделяют пристальное внимание подготовке не только офицерского корпуса, но и младших специалистов. Это направление в настоящее время является приоритетным.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Проекты
БПЛА
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