Пентагон: для поставки танков на Украину требуются определенные условия для их обслуживания

Один из первых полученных Учебным центром сухопутных войск Польши американских танков M1A2 SEP v.2 Abrams, предоставленных Польше во временное пользование армией США для обучения. Познань, 19.07.2022.

ЦАМТО, 5 октября. США и союзники видят потребность Украины в поставках танков, но для предоставления западных моделей требуются условия для их обслуживания.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила 4 октября на брифинге заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер.

"Мы абсолютно согласны с тем, что Украине необходимы танки. США работали с союзниками, чтобы предоставить Украине тысячу танков и другой бронетехники "советских" образцов", – сообщила она.

"Сложности в представлении танков западных моделей заключаются в их обслуживании и содержании. Мы хотим убедиться, что все вооружения, которые мы и союзники поставляем на Украину, могут обслуживаться и содержаться", – добавила Л.Купер.

По ее словам, самым простым способом обеспечить Украину необходимой техникой является поставка "советских" образцов, которые украинская армия умеет ремонтировать и использовать, отмечает агентство.