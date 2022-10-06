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ТАСС

МИД РФ: поставки США вооружений Украине приближают к военному столкновению России и НАТО

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Источник изображения: AP Photo/Efrem Lukatsky, архив

Замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов указал на то, что США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте

ООН, 4 октября. /ТАСС/. Американские поставки вооружений Украине приближают ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО. Об этом заявил во вторник заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

"США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте, что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО", - отметил дипломат.

"Лишь на военные нужды Вашингтоном выделяются Киеву огромные суммы. США и их натовские союзники всячески поощряют милитаристские устремления и реваншистские настроения киевского режима, который уже не скрывает планов "отвоевать" территории, утраченные в результате собственной деструктивной политики, а также применить запрошенные у США ракеты большой дальности для нанесения ударов вглубь России, - обратил внимание Воронцов. - С подачи Вашингтона в военно-политическом руководстве Украины заговорили не только о необходимости нанести нашей стране "поражение на поле боя", но и добиться при содействии Запада ее последующего расчленения и уничтожения".

По его словам, именно политики в странах Запада запретили Киеву продолжать мирные переговоры и внушили мысль о "скорой победе". "Именно на совести США и их союзников - разжигание пламени кровавой расправы киевского режима над собственными гражданами", - подчеркнул замглавы департамента МИД РФ. 

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