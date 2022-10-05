Ввод в строй первого индийского авианосца: каковы пределы амбиций?

Ввод в строй 2 сентября 2022 года первого авианосца национальной индийской постройки R 11 Vikrant представляет собой важный и долгожданный шаг в развитии авианосных возможностей Индии. В то же время это событие стало напоминанием о пределах этих возможностей и проблемах их дальнейшего наращивания, пишут сотрудники Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Ник Чайлдс (Nick Childs) и Дуглас Барри (Douglas Barrie).

Первый индийский авианосец национальной постройки R 11 Vikrant на этапе испытаний (с) Cochin Shipyard

Размер имеет значение

Vikrant был заложен еще в 2009 году, но его строительство задерживалось по разным причинам. Тем не менее завершение проекта, безусловно, представляет собой значительное достижение индийской военно-морской промышленности, а сам авианосец является крупнейшим кораблем, построенным в стране.

В конечном счете его ввод строй может быть весьма своевременным, учитывая растущую озабоченность Нью-Дели усилением военно-морского присутствия Китая в Индийском океане. Комментаторы однозначно выставляют это в качестве обоснования потребности в новом авианосце.

Однако при полном водоизмещении около 45 тысяч тонн Vikrant является средним по современным стандартам авианосцем. Это ограничивает авиагруппу корабля количеством примерно до 30 самолетов и вертолетов, что снижает способность одновременно вести как оборонительные, так и наступательные воздушные операции.

Новый корабль присоединяется в индийском флоте к R 33 Vikramaditya, построенному в 1987 году как советский авианесущий крейсер "Баку", переименованному позднее в "Адмирал флота Советского Союза Горшков", а в 2013 году вошедшему в состав ВМС Индии в сильно модифицированном виде. Таким образом, Индия сегодня является одной из немногих стран, эксплуатирующих более одного авианосца (остальные - Китай, Великобритания и США). Однако при аналогичном полном водоизмещении около 45 тысяч тонн возможности Vikramaditya по размещению летательных аппаратов еще более ограничены, чем у нового корабля.

Оба корабля также ограничены тем обстоятельством, что они сконфигурированы под укороченный взлет и аэрофинишерную посадку (STOBAR) с использованием трамплинов вместо катапульты, что ограничивает дальность полета и полезную нагрузку летательных аппаратов, работающих с их палубы. Кроме того, Vikrant заметно скован количеством самолетоподъемников, что еще больше ограничивает типы самолетов, которые можно разместить в корабельном ангаре (Vikramaditya страдает от аналогичных ограничений).

Точка опоры или слабое место?

Еще одним практическим ограничением в настоящее время является количество палубных самолетов, фактически имеющихся в распоряжении ВМС Индии для оснащения двух кораблей. ВМС Индии имеют 43 истребителя МиГ-29К, разделенных на две эскадрильи. В настоящее время проводится конкурс на закупку еще 26 палубных боевых самолетов. В нем участвуют самолеты Boeing F/A-18E/F Super Hornet и Dassault Rafale M. Опыт эксплуатации истребителей МиГ-29К индийским флотом неоднозначен, в том числе с точки зрения технического обслуживания и боеготовности.

Первоначальный запрос о предоставлении информации (Request for Information, RFI) в тендере на новый палубный истребитель в 2017 году касался 57 самолетов, но в 2021 году это число было сокращено, поскольку ВМС Индии, похоже, пересмотрели среднесрочную и долгосрочную стратегии закупок. Похоже, что истребители МиГ-29К будут эксплуатироваться примерно до 2035 года, пока их не заменит новый тип самолетов, который пока не выбран. Представители индийской авиастроительной отрасли продолжают питать надежды на разработку собственного палубного истребителя, несмотря на первоначальную неудачу с морским вариантом легкого боевого самолета Tejas.

Что будет дальше?

Передача нового авианосца индийскому флоту представляет серьезную инвестицию в будущее Индии. Несмотря на то, что страна имеет значительный опыт в проведении авианосных операций с использованием двух бывших британских кораблей (первый Vikrant и Viraat), некоторые наблюдатели продолжают сомневаться в необходимости наличия таких возможностей. Тем не менее, когда оба нынешних авианосца будут полностью готовы к работе, они потенциально смогут значительно увеличить способность Индии выполнять как задачи по контролю над морским пространством, так и по проецированию силы в Индийском океане и за его пределами. Авианосцы также повышают способности ВМС Индии действовать независимо в мировом океане. Возможно, не менее важным является то, что авианосцы увеличат потенциальный вклад Индии в многосторонние военно-морские формирования с партнерами страны, включая Францию, Японию, Великобританию и США.

Сравнивая возможности индийского флота с китайским стоит отметить, что Пекин уже имеет в распоряжении два авианосца полным водоизмещением 65-70 тысяч тонн, выполненных в конфигурации STOBAR. Кроме того, в июле был спущен на воду первый авианосец, спроектированный под трамплинный взлет (CATOBAR). При расчетном полном водоизмещении в 85 тысяч тонн он находится ближе к тому, чтобы конкурировать с авианосцами ВМС США по размеру и возможностям. Ожидаются новые корабли, которые также могут быть оснащены ядерными энергетическими установками, и Пекин, как считается, нацелится на создание шести авианосцев к 2030-м годам.

Однако на данный момент Пекин довольно осторожно развертывает свои авианосцы для проведения операций на большой дальности. Это может измениться. Тем не менее новые авианосцы Индии, по-видимому, усилят ее возможности по сдерживанию потенциального противника, а также способность выполнять задачи по контролю над морским пространством и воспрещению доступа в Индийском океане.

ВМС Индии также по-прежнему питают амбиции по созданию собственного более крупного авианосца с трамплинным взлетом и полным водоизмещением 65 тысяч тонн, чтобы воплотить в жизнь идею создания группировки из трех авианесущих кораблей. Созданию такого нового корабля, вероятно, будут способствовать технологические ноу-хау США и поддержка других партнеров, в частности Франции и Великобритании. Однако маловероятно, что это принесет плоды раньше, чем в следующем десятилетии. Перспективы реализации такой концепции, вероятно, будут зависеть от опыта и уроков, извлеченных из эксплуатации двух имеющихся сегодня в распоряжении индийского флота кораблей, особенно последнего из введенных в строй.