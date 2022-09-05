Введен в строй первый авианосец индийской постройки Vikrant

2 сентября 2022 года с участием премьер-министра Индии Нарендры Моди в Кочине на индийском государственном судостроительном предприятии Cochin Shipyard Limited (CSL) состоялась церемония ввода в состав военно-морских сил Индии первого авианосца национальной индийской постройки R 11 Vikrant. В ходе церемонии на авианосце был поднят впервые представленный новый военно-морской флаг Индии, призванный заменить использовавшийся c 1950 года военно-морской флаг по британскому образцу с Геориевским крестом.

Введенный в строй ВМС Индии первый авианосец национальной индийской постройки R 11 Vikrant. Кочин, 02.09.2022 (с) V. Sivaram / Reuters

Авианосец R 11 Vikrant был построен по программе Indigenous Aircraft Carrier (IAC) и унаследовал название и бортовой номер в честь первого индийского авианосца R 11 Vikrant (бывшего английского Hercules), входившего в состав ВМС Индии с 1961 по 1997 годы. Достижение кораблем стадии начальной боевой готовности ожидается к концу 2023 года. Новый Vikrant стал вторым авианосцем в нынешнем составе индийского флота, наряду с авианосцем R 33 Vikramaditya (бывший "Адмирал флота Советского Союза Горшков").

Программа строительства своими силами двух авианосцев была принята в Индии еще в 1988 году. Разработка проекта с перерывами осуществлялась Управлением военно-морского проектирования (Directorate of Naval Design) ВМС Индии с 1989 года, однако фактическая полномасштабная разработка проекта 71 по программе Air Defence Ship (ADS), переименованной затем в Indigenous Aircraft Carrier (IAC), была начата в 1999 году. В проектировании корабля по заключенным контрактам фактически головную роль играло итальянское судостроительное объединение Fincantieri, а в разработке авиационно-технической части корабля приняло активное участие российское АО "Невское проектно-конструкторское бюро". Проект был формально утвержден правительством Индии в январе 2003 года, однако в последующем неоднократно дорабатывался, что, в частности, привело к росту стандартного водоизмещения корабля с 37,5 до 40 тысяч тонн.

Строительство корабля IAC-I было начато на верфи Cochin Shipyard Limited (CSL) в Кочине в 2008 году, формальная закладка состоялась 28 февраля 2009 года. Строительство корабля неоднократно прерывалось и шло со значительным отставанием от графика и с превышением стоимости программы, в результате отстав от первоначальных плановых сроков примерно на семь лет. Корпус корабля трижды в ходе постройки выводился ("спускался на воду") из сухого строительного дока CSL. Первый раз корпус корабля был выведен из дока 29 декабря 2011 года по технологическим соображениям с целью освобождения дока для спуска строившегося коммерческого судна. Второй раз авианосец был выведен из строительного дока 12 августа 2013 года в ходе церемонии "крещения", когда он и получил название Vikrant. Третий раз корабль был выведен из сухого дока 10 июня 2015 года в ходе церемонии "окончательного" спуска на воду, после чего еще шесть лет достраивался на плаву.

Новый Vilkrant впервые вышел в море на заводские ходовые испытания из Кочина 4 августа 2021 года. Подписание приемного акта корабля индийским флотом состоялось 28 июля 2022 года. Общая стоимость строительства корабля оценивается индийскими источниками в 23 тысячи кроров рупий (около 4 млрд долл), причем, видимо, без учета стоимости проектирования.

Vikrant имеет, согласно последним данным, стандартное водоизмещение около 40 тысяч тонн и полное водоизмещение более 45 тысяч тонн. Наибольшая длина корабля 262 метра, наибольшая ширина 62 метра и осадка 8,4 метра. Главная энергетическая установка газотурбинная, включает четыре газовые турбины General Electric LM2500+ мощностью по 40500 л.с, работающих через два редуктора Elecon на два вала. Скорость полного хода должна составить 30 уз, дальность плавания экономическим ходом якобы 8000 миль. Штатный экипаж 1645 человек, включая авиагруппу.

Корабль использует трамплин для взлета самолетов и должен нести авиаггруппу в составе истребителей МиГ-29К/КУБ, Naval Tejas, вертолетов РЛДН Ка-31, противолодочных вертолетов MH-60R и поисково-спасательных вертолетов Dhruv (суммарно до 26 истребителей и 10-14 вертолетов). Авиатехническое оборудование, включая аэрофинишеры, российского производства.

В состав радиоэлектронного вооружения Vikrant входят АСБУ CMS индийской разработки, израильский радиолокационный комплекс IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR с четырьмя неподвижными антеннами АФАР, РЛC общего обнаружения Leonardo RAN-40L, индийский комплекс РЭБ Shakti. Оборонительное вооружение на корабле, по всей видимости, еще не установлено, но, по более ранним сообщениям, должно включать 64 вертикальные пусковые установки израильского ЗРК средней и большой дальности Barak 8, четыре 76-мм универсальные артиллерийские установки Leonardo Super Rapid и четыре 30-мм шестиствольные артиллерийские установки АК-630М.

Что касается нового военно-морского флага Индии, впервые поднятого на корабле в ходе церемонии ввода в строй нового авианосца Vikrant, то на нем британский красный Георгиевский крест заменен на белом поле на золотистую восьмиугольную эмблему с фоном темно-синего цвета, включающую герб Индии (капитель со львами с колонны Ашоки), якорь и девиз ВМС Индии на санскрите "Сэм но Варуна" ("Да будет благостен к нам Варуна" - мантра из Вед; Варуна - индуистское морское божество).

Премьер-министр Индии Моди объявил, что новый флаг посвящен Чатрапати Шиваджи - основателю индуистской империи маратхов в XVII столетии, создавшему в том числе и флот. Моди заявил: "Сегодня, в историческую дату 2 сентября 2022 года, произошло еще одно событие, изменившее историю. Сегодня Индия сбросила с себя след рабства, бремя рабства. С сегодняшнего дня ВМС Индии получили новый флаг. До сих пор символ рабства оставался на флаге ВМС Индии. Но с сегодняшнего дня, вдохновленный Чатрапати Шиваджи, новый военно-морской флаг будет развеваться в море и в небе."

Следует отметить, что в 2001-2004 году уже делалась попытка заменить индийской военно-морской флаг - тогда в белом поле была размещена синяя комбинация герба Индии со скрещенными якорями, но в 2004 году Георгиевский крест был возвращен, а индийский герб был помещен небольшим в центре креста.

Введенный в строй ВМС Индии первый авианосец национальной индийской постройки R 11 Vikrant. Кочин, 02.09.2022 (с) V. Sivaram / Reuters и министерство обороны Индии

Военно-морские флаги Индии - сверху вниз: образца 1950 года, образца 2014 года и новый образца 2022 года (с) ВМС Индии

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