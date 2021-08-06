Первый авианосец индийской постройки Vikrant в море

4 августа 2021 года из Кочина (Индия) впервые вышел в море на заводские ходовые испытания первый построенный в Индии авианосец Vikrant. Строительство корабля была осуществлено на индийском государственном судостроительном предприятии Cochin Shipyard Limited (CSL) по программе Indigenous Aircraft Carrier (IAC). Авианосец унаследовал название в честь первого индийского авианосца Vikrant (бывшего английского Hercules), входившего в состав ВМС Индии с 1961 по 1997 годы. Ввод нового Vikrant в состав ВМС Индии сейчас запланирован на август 2022 года. Достижение кораблем стадии начальной боевой готовности ожидается в середине 2023 года.

Первый выход в море на заводские ходовые испытания первого построенного в Индии авианосца Vikrant. Строительство корабля была осуществлено на индийском государственном судостроительном предприятии Cochin Shipyard Limited (CSL) по программе Indigenous Aircraft Carrier (IAC). Кочин, 04.08.2021 (с) Livefist @livefist

Напомним, что программа строительства своими силами двух авианосцев была принята в Индии еще в 1988 году. Разработка проекта с перерывами осуществлялась Управлением военно-морского проектирования (Directorate of Naval Design) ВМС Индии с 1989 года, однако фактическая полномасштабная разработка проекта 71 по программе Air Defence Ship (ADS), переименованной затем в Indigenous Aircraft Carrier (IAC), была начата в 1999 году. В проектировании корабля по заключенным контрактам фактически головную роль играло итальянское судостроительное объединение Fincantieri, а в разработке авиационно-технической части корабля приняло активное участие российское АО "Невское проектно-конструкторское бюро". Проект был формально утвержден правительством Индии в январе 2003 года, однако в последующем неоднократно дорабатывался, что, в частности, привело к росту стандартного водоизмещения корабля с 37,5 до 40 тысяч тонн.

Строительство корабля IAC-I было начато на верфи Cochin Shipyard Limited (CSL) в 2008 году, формальная закладка состоялась 28 февраля 2009 года. Строительство корабля неоднократно прерывалось и шло со значительным отставанием от графика и с превышением стоимости программы, в результате отстав от первоначальных плановых сроков примерно на семь лет. Корпус корабля трижды в ходе постройки выводился ("спускался на воду") из сухого строительного дока CSL. Первый раз корпус корабля был выведен из дока 29 декабря 2011 года по технологическим соображениям с целью освобождения дока для спуска строившегося коммерческого судна. Второй раз авианосец был выведен из строительного дока 12 августа 2013 года в ходе церемонии "крещения", когда он и получил название Vikrant. Третий корабль был выведен из сухого дока 10 июня 2015 года в ходе церемонии "окончательного" спуска на воду, после чего еще шесть лет достраивался на плаву.

Общая стоимость строительства корабля сейчас оценивается индийскими источниками в 23 тысячи кроров рупий (около 4 млрд долл), причем, видимо, без учета стоимости проектирования.

Новый Vikrant имеет, согласно последним данным, стандартное водоизмещение около 40 тысяч тонн и полное водоизмещение более 45 тысяч тонн. Наибольшая длина корабля 262 метра, наибольшая ширина 62 метра и осадка 8,4 метра. Главная энергетическая установка газотурбинная, включает четыре газовые турбины General Electric LM2500+ мощностью по 40500 л.с, работающих через два редуктора Elecon на два вала. Скорость полного хода должна составить 30 уз, дальность плавания экономическим ходом якобы 8000 миль. Штатный экипаж 1645 человек, включая авиагруппу.

Корабль использует трамплин для взлета самолетов и должен нести авиаггруппу в составе истребителей МиГ-29К/КУБ, Naval Tejas, вертолетов РЛДН Ка-31 и противолодочных вертолетов (суммарно до 26 истребителей и 10-14 вертолетов). Авиатехническое оборудование, включая аэрофинишеры, российского производства.

В состав радиоэлектронного вооружения корабля входят АСБУ CMS индийской разработки, израильский радиолокационный комплекс IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR с четырьмя неподвижными антеннами АФАР, РЛC общего обнаружения Leonardo RAN-40L, индийский комплекс РЭБ Shakti. Оборонительное вооружение на корабле, по всей видимости, еще не установлено, но, по более ранним сообщениям, должно включать 64 вертикальные пусковые установки израильского ЗРК средней и большой дальности Barak 8, четыре 76-мм универсальные артиллерийские установки Leonardo Super Rapid и четыре 30-мм шестиствольные артиллерийские установки АК-630М.

Первый выход в море на заводские ходовые испытания первого построенного в Индии авианосца Vikrant. Строительство корабля была осуществлено на индийском государственном судостроительном предприятии Cochin Shipyard Limited (CSL) по программе Indigenous Aircraft Carrier (IAC). Кочин, 04.08.2021 (с) Livefist @livefist и ВМС Индии

Первый построенный в Индии авианосец Vikrant на заводских ходовых испытаниях, 04.08.2021 (с) ВМС Индии

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