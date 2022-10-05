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ТАСС

Лукашенко: Минску известно о поставках странами НАТО вооружения для Украины через Польшу

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Флаги США и Польши
Флаги США и Польши.
Источник изображения: topwar.ru

Президент Белоруссии полагает, что "в ближайшее время не следует ожидать снижения напряженности"

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Польский аэродром Жешув ежедневно принимает десятки американских транспортных самолетов с вооружением и военной техникой для Украины. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

"Мы знаем о систематических поставках Соединенными Штатами и другими странами НАТО через польский аэродром Жешув вооружений и военной техники. Ежедневно туда прибывают около десятка, порой больше, американских транспортных самолетов", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

"Ряд европейских стран пытается показать свое участие в помощи украинской армии и направляет ненужную им старую технику и оружие. Проводят так называемую утилизацию", - сказал белорусский президент.

Он полагает, что "в ближайшее время не следует ожидать снижения напряженности". "Напротив, Россия нарастит усилия в специальной военной операции. Запад в своей войне с ней будет стремиться еще больше вооружать Украину", - предположил Лукашенко. Он призвал быть готовыми к различным вариантам развития событий. "Мы в очередной раз собрались, чтобы проанализировать развитие военно-политической обстановки вокруг Беларуси, определить меры по нашему реагированию", - пояснил Лукашенко.

Он призвал руководителей силовых ведомств следить "за своим противником". "Смотрите, чтобы мы чего-либо не упустили. Мы должны знать обо всех их телодвижениях возле государственной границы Беларуси. Это касается и пограничных войск, и Минобороны, и других спецслужб Беларуси", - сказал Лукашенко. "Как мне докладывают, все под контролем. Ну, слава богу", - добавил он. 

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Польша
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