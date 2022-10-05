Оборона орбиты. День Космических войск России

Четвертого октября в России отмечают День Космических войск. О празднике, его истории и традициях на 2022 год расскажем в материале радио Sputnik.

День Космических войск

Когда отмечается

День Космических войск отмечается в России 4 октября с 2006 года. Дата установлена указом президента "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах России" от 31 мая 2006 года. Торжества приурочены к запуску первого искусственного спутника Земли. Он был выведен на орбиту 4 октября 1957 года ракетой-носителем Р-7 с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР, который впоследствии стал называться космодромом Байконур. Успешный запуск первого в мире спутника стал открытием летописи космонавтики, в том числе и военной.

История праздника

Первые части космического назначения появились в середине 50-х годов прошлого века. С ними связано строительство легендарных космодромов Байконур и Плесецк. Ученые вместе с военными запускали первый советский спутник в космос и готовили старт корабля Юрия Гагарина "Восток". Причем армия занималась не только космосом, но и подготовкой инфраструктуры для баллистических ракет.

Что касается истории Космических войск, то они пережили не одну реформу. Этот род войск интегрировался с министерством обороны и входил в Ракетные войска стратегического назначения. В 2001 году Космические войска оформились в самостоятельный род войск. Но автономно просуществовали всего 10 лет и стали частью Войск воздушно-космической обороны. Но и тут они остались ненадолго. Их вновь выделили в отдельный род, и с 2022 года они находятся в составе Воздушно-Космических Сил России (ВКС РФ).

Техник устанавливает тормозной парашют на многоцелевой истребитель МиГ-31 ВКС РФ Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Стоит отметить, что свой праздник у Космических войск был почти всегда. Если за год их основания взять 1955, то уже спустя пять лет был подписан приказ о "Дне КИКа". КИК – это командно-измерительный комплекс, который отвечал за запуск искусственных спутников. Первый из аппаратов вышел на орбиту 4 октября. Это событие и стало поводом для праздника в Советском Союзе, а затем и в России.

С 2001 года по 2011 год Космические войска провели и обеспечили проведение более 230 пусков ракет-носителей, которые вывели на орбиты более 300 космических аппаратов. Среди них средства связи, навигации, картографии, дистанционного зондирования Земли, телекоммуникации и прочие научные приборы. Также средства контроля предупредили о более 900 опасных сближениях космических объектов с МКС (Международная космическая станция).

Традиции праздника

Информации о деятельности Космических войск не так много, этот род войск можно считать секретным. Больших открытых праздников в День Космических войск в России не устраивают, поэтому о традициях мало что можно сказать. Известно лишь, что в свой профессиональный праздник курсанты Военно-космической академии им. Можайского, где готовят офицеров комических войск, по утрам 4 октября строятся на плацу и участвуют в торжественных мероприятиях. Руководство выступает с речью перед строем. Далее личный состав отправляется на молебен в Смольный собор. После проходят встречи с ветеранами, а в клубе при академии устраивают праздничный концерт, на котором выступает местный оркестр. Вот так по-военному и отмечают День Космических войск.

Современное состояние и значение космических войск

Космические войска – самый молодой род войск в составе российской армии. Он входит в Воздушно-космические силы (ВКС), а в целом подчиняется Министерству обороны РФ. Одной из задач является слежение за обстановкой в космическом пространстве, а также обнаружение и сопровождение различных объектов. Особое внимание при этом уделяется иностранным космическим аппаратам и орбитальным группировкам в целом. Также отслеживаются зарубежные эксперименты с участием космической техники. В 2021 году Главный центр разведки космической обстановки Космических войск провел около 3,5 тысячи специальных работ по контролю за изменениями обстановки. Специалисты Центра отследили вывод на орбиты 1450 космических аппаратов. 1700 объектов обнаружено и взято на сопровождение. 15 раз выдавалось предупреждение об опасном сближении объектов с российскими спутниками. Для слежения в околоземном пространстве и выявления угроз России из космоса используются разнообразные радиотехнические и лазерные комплексы.

Военнослужащий Космических войск ВКС за пультом управления стартом ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником военного назначения на космодроме "Плесецк" в Архангельской области Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

В Минобороны РФ сообщили, что до 2025 года в интересах Космических войск в России будет развернуто более 12 новейших лазерно-оптических и радиотехнических комплексов контроля. Они будут засекать и сопровождать космические объекты. Кстати, первый такой комплекс нового поколения уже начал работу. Он размещен в Алтайском крае и заступил на боевое дежурство. Следует отметить, что за рубежом следят за развитием российских Космических войск и даже проявляют опасение. Они в основном связаны с тем, что Россия может иметь возможность не только следить за космическим пространством, но и поражать цели на орбитах. Предполагается наличие или как минимум разработка противоспутниковых ракетных, радиоэлектронных и лазерных систем, а также спутников-инспекторов, в том числе с боевыми возможностями. Также данный род войск занимается запусками и управлением спутниковых систем военного и двойного назначения. Кроме того, в задачи Космических войск входит и противоракетная оборона.

Как стать частью Космических войск

В России не так много частей этого рода войск и набор туда ограничен, так как это подразделения стратегической важности. Самый верный путь – поступить в одно из двух высших учебных заведений Минобороны РФ, где готовят офицеров для Космических войск. Это Военно-космическая академия им. Можайского в Санкт-Петербурге или Военная академия воздушно-космической обороны им. Жукова в Твери. Там есть разные факультеты, так что можно выбрать направление, которое вам по душе. Например, можно сделать упор именно на военной части и противоракетной обороне. Можно выучиться на инженера-конструктора или стать программистом.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik