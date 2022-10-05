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Военное обозрение

Украина запросила у США поставку ракет ATACMS в обмен на право контролировать выбор целей для них

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Источник изображения: topwar.ru

Украина продолжает выпрашивать у США поставку дальнобойных ракет к РСЗО HIMARS с дальностью поражения 300 км, обещая держать американских военных в курсе их применения. Об этом накануне сообщил CNN.

По данным телеканала, который ссылается на несколько информированных источников, представители Киева запросили у США поставку ракет ATACMS к РСЗО HIMARS, при этом обещая передать американским военным право контролировать выбор целей для этих боеприпасов. То есть в обмен на поставку ракет, Украина обещает предоставлять перед каждым пуском информацию о целях, а США получают право запрещать и разрешать удары этими самыми ракетами.

Как отреагировали в США на такое предложение пока неизвестно, представитель Белого дома Джон Кирби в понедельник ушел от ответа на вопрос о возможности поставок ракет в обмен на контроль над ними. Ранее США поставку ракет ATACMS Киеву запрещали.

В свою очередь, Вашингтон может передать Киеву четыре дополнительные установки РСЗО HIMARS, они войдут в новый пакет военной помощи, формируемый американцами. По-видимому, украинской делегации, находящейся в США, все же удалось выклянчить новую поставку РСЗО.

Ранее сообщалось, что в Киеве были намерены получить все обещанные американцами 18 РСЗО HIMARS нового производства, поставка которых обещана через два-три года. Как заявил представитель Киева Арахамия, Украина готова обменять 18 новых РСЗО с поставкой в будущем на такое же количество установок из наличия американской армии, но с поставкой прямо сейчас.

Между тем стало известно, что ВСУ начали применять новый тип боеприпасов для американских комплексов для ударов по городам, речь идет о снарядах, начиненных шрапнелью - шариками небольшого диаметра из вольфрама.

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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