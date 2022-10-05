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ТАСС

Белый дом заявил о планах объявить в ближайшие дни о новом пакете помощи Украине

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Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: Orhan Cam/Shutterstock/FOTODOM

Как отметили в вашингтонской администрации, в поставки войдут вооружения, подобные тем, что уже поставлялись Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ближайшие дни намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине, в него войдут системы, подобные тем, что ранее поставлялись Киеву. Об этом заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я думаю, что вы услышите о новом пакете помощи в ближайшие дни", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg.

Ему был задан уточняющий вопрос о том, войдут ли в этот пакет новые реактивные системы залпового огня HIMARS. "Вы можете ожидать, что в новый пакет войдут вооружения, подобные тем, что уже поставлялись украинским партнерам", - отметил он.

США на прошлой неделе объявили о выделении пакета военной помощи Украине на $1,1 млрд. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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