Роскосмос допустил принятие решения о продлении участия РФ в проекте МКС в следующем году

NASA уже приняло решение, отметили в госкорпорации

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Решение о продлении участия России в проекте МКС после 2024 года может быть принято в следующем году. Об этом заявил в понедельник исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на пресс-конференции, посвященной предстоящему запуску корабля Crew Dragon, на котором Анна Кикина первой из российских космонавтов отправится на МКС в рамках программы перекрестных полетов NASA и Роскосмоса.

"На данный момент мы продолжаем летать вместе и продолжим летать до 2024 года. Я знаю, что NASA уже приняло это решение, другие международные партнеры ведут обсуждение и готовы принять решение, а мы начинаем обсуждать с нашим правительством продление нашего участия в программе МКС. Я надеюсь, что мы получим разрешение продолжить [участие] в следующем году", - указал Крикалев, отвечая по-английски на вопрос журналиста. Трансляция пресс-конференции в онлайн-режиме шла на сайте NASA.