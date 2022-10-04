Кремль: переговоры с Японией о мирном договоре в условиях недружественной позиции Токио невозможны

Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили о невозможности ведения переговоров с Токио о заключении мирного договора в условиях недружественной позиции, занятой Японией в отношении РФ.

"Япония, к нашему сожалению, стойко заняла место рядом с группой недружественных стран, сама превратившись в недружественную страну, в отношении которой у нас реализуется соответствующий режим для недружественных стран. Конечно, в таких условиях вести какие-либо переговоры невозможно", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов заявление японского премьера Фумио Кисиды о намерении заключить мирный договор с РФ.