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Интерфакс-АВН

Кремль: переговоры с Японией о мирном договоре в условиях недружественной позиции Токио невозможны

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Переговоры России и Японии. Архивное фото
Переговоры России и Японии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили о невозможности ведения переговоров с Токио о заключении мирного договора в условиях недружественной позиции, занятой Японией в отношении РФ.

"Япония, к нашему сожалению, стойко заняла место рядом с группой недружественных стран, сама превратившись в недружественную страну, в отношении которой у нас реализуется соответствующий режим для недружественных стран. Конечно, в таких условиях вести какие-либо переговоры невозможно", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов заявление японского премьера Фумио Кисиды о намерении заключить мирный договор с РФ.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
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