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Военное обозрение

Пентагон признал 25-процентную нехватку новобранцев в 2022 году в армии США

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Источник изображения: topwar.ru

В 2022 году количество набираемых на военную службу в США новобранцев сократилось на 25%. Армия не досчиталась около 15 тысяч солдат, что были вынуждены признать в Пентагоне.

Кадровый дефицит в ВС США связан с нежеланием молодых людей идти на военную службу при наличии множества альтернативных вариантов на «гражданке». Несмотря на обещанные бонусы, вооруженные силы не выглядят слишком привлекательным работодателем: на военную службу идут или романтики, коих меньшинство, или те, кому совсем некуда деваться.

Кроме того, снижается и качество кандидатов в военнослужащие. В Пентагоне отмечают снижение результатов тестирования на вербовочных пунктах. Многим молодым людям вынуждены отказывать из-за их несоответствия стандартам веса. Также растет количество наркоманов, которым тоже вынуждены отказывать при наборе на военную службу.

По причине кадрового дефицита в армии, в американском обществе широко обсуждают возможность сокращения численности личного состава. Ведь если невозможно набрать должное количество новобранцев, армию необходимо реструктуризировать.

С недобором солдат сегодня сталкиваются все военные структуры – от сухопутных войск до Корпуса морской пехоты. В Пентагоне утверждают, что, если проблемы с вербовкой рекрутов сохранятся, придется обращаться за помощью к Национальной гвардии США и резерву, чтобы за их счет восполнить нехватку военнослужащих.

В 2023 году, судя по всему, ситуация будет еще более сложной. Глава службы набора ВВС США генерал-майор Эдвард Томас отметил, что следующий год принесет американской авиации еще больше проблем с комплектованием, чем уходящий 2022 год.

Пентагону необходимо сделать военную профессию более привлекательной для молодых людей. В противном случае дефицит будет лишь расти от года к году, что приведет к дальнейшему усугублению ситуации с некомплектом штатных должностей.

К тому же, этот недобор наблюдается на фоне общего обострения военно-политической обстановки в мире.

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