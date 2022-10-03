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Во Франции заявили о превосходстве российских ракет над оружием НАТО

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Гиперзвуковая ракета «Змеевик» для ВМФ России
Гиперзвуковая ракета «Змеевик» для ВМФ России.
Источник изображения: invoen.ru

Во Франции заявили о превосходстве российского вооружения над оружием НАТО. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на газету Le Figaro.

По данным издания, заместитель директора Франко-российской обсерватории в Москве Игорь Деланоз сказал, что российское оружие действительно более современное, а США отстают в производстве гиперзвуковых ракет. «Ядерный арсенал Москвы пополняется более мощными и разрушительными снарядами», — добавил Деланоз.

Кроме того, в газете отметили, что гиперзвуковые ракеты — это главное достояние России. Они способны летать с огромной скоростью, которая в пять раз превышает скорость звука, и оставаться при этом легко маневрирующими. А испытания над ракетой «Авангард» показали, что она может поразить цель на расстоянии шести километров.

«В этой очень специфической области Россия действительно на шаг впереди своих противников из НАТО», — написала газета.

В августе Национальная гвардия США провела в Филадельфии учения, в ходе которых отрабатывались действия после удара гиперзвукового оружия по городу. Всего в учениях приняли участие около 550 военных и гражданских.

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