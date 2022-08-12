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В США описали сценарий «худшего дня Америки» из-за России

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Учения снайперов
Учения снайперов 137-й пехотной дивизии Национальной гвардии США.
Источник изображения: Alabama National Guard

В первую неделю августа Национальная гвардия США провела в Филадельфии учения, в ходе которых отрабатывались действия после удара гиперзвукового оружия по городу. Состоявшиеся учения, вдохновленные российской спецоперацией на Украине, описал американский журнал Popular Mechanics.

Согласно сценарию мероприятия, в ходе удара был разрушен стадион «Линкольн Файненшел Филд» и пострадал состав с хлором. «Смоделированное крушение поезда еще больше усложнило сценарий, поскольку в поезде находился ядовитый газ. Военным и спасателям пришлось не только спасать мирных жителей, но и обеззараживать их от хлора», — пишет издание.

Всего в учениях приняли участие около 550 военных и гражданских. Роль мирных жителей, подвергшихся газовой атаке, играли манекены. Кроме Филадельфии, ракетные удары были «нанесены» по Нью-Йорку и Чикаго. «Мы говорим о худшем дне для Америки, — сказал ответственный за учения подполковник Брайан Хиггинс.

Издание напоминает, что в настоящее время Россия располагает гиперзвуковыми ракетами «Циркон», «Кинжал» и «Авангард», однако считает маловероятным их использование против США.

В июле ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны России, сообщил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» для надводных кораблей Военно-морского флота России может быть принята на вооружение уже в сентябре.

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