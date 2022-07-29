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Российский ВМФ получит гиперзвуковую ракету «Циркон»

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Гиперзвуковая ракета «Циркон» для надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России может быть принята на вооружение уже в сентябре 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны России.

«Государственные испытания изделия завершены, все документы для принятия изделия на вооружение подготовлены. Ожидается, что в сентябре надводный "Циркон" будет принят на вооружение флота», — рассказал собеседник агентства.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее стало известно, что первым штатным носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» станет фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350, корабль войдет в состав Северного флота до конца 2022 года. Об этом сообщил командующий флотом адмирал Александр Моисеев.

До этого сообщалось, что всего в 2022 году Военно-морской флот (ВМФ) России получит 20 боевых кораблей, пять катеров, а также 21 судно обеспечения. В 2021 году в рамках гособоронзаказа было заложено шесть судов обеспечения и десять кораблей. В состав ВМФ приняли девять боевых катеров, 13 судов обеспечения и шесть боевых кораблей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
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