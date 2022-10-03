В состав ВМС Тайваня введен десантный вертолетный корабль-док Yu Shan

30 сентября 2022 года на предприятии тайваньской судостроительной корпорации CSBC в Гаосюне состоялась церемония ввода в состав военно-морских сил Китайской Республики (Тайваня) головного построенного там десантного вертолетного корабля-дока LPD 1401 Yu Shan (玉山, "Юйшань" - в честь самой высокой горы на Тайване). Он стал крупнейшим боевым кораблем тайваньского флота. На церемонии присутствовала президент Китайской Республики Цай Инвэнь.

Церемония ввода в состав ВМС Тайваня головного десантного вертолетного корабля-дока национальной постройки LPD 1401 Yu Shan ("Юйшань"). Гаосюн, 30.09.2022 (с) министерство национальной обороны Китайской Республики

В составе ВМС Тайваня Yu Shan заменит полученный в 1999 году из состава ВМС США десантный транспорт-док LSD 193 Hsu Hai (бывший LSD 38 Pensacola постройки 1971 года).

Программа строительства силами национальной промышленности для ВМС Тайваня десантных вертолетных кораблей-доков (ДВКД) была начата в 2014 году. Проект корабля был раработан организациями министерства национальной обороны и ВМС Тайваня при участии судостроительной корпорации CSBC, которая и выиграла тендер на постройку головного корабля, получив в апреле 2018 года соответствующий контракт на сумму 4,635 млрд тайваньских долл (146 млн долл США). Церемония первой резки стали для головного корабля состоялась на предприятии CSBC в Гаосюне 6 мая 2019 года, официальная закладка - 9 июня 2020 года, а 13 апреля 2021 года там состоялась церемония спуска корабля на воду и его крещения с присвоением названия LPD 1401 Yu Shan. Выход корабля на заводские ходовые испытания состоялся 6 июля 2022 года.

Всего ВМС Тайваня планируют иметь от четырех до шести кораблей типа Yu Shan, в настоящее время CSBC выдан контракт на постройку второго корабля LPD 1402. Особенностью кораблей этого типа является то, что в составе тайваньского флота они планируются к использованию в том числе в качестве флагманов корабельных ударных групп.

Полное водоизмещение Yu Shan составляет 10600 тонн, длина 153 метра, ширина 23 м, осадка 6 м. Энергетическая установка общей мощностью 53641 л.с. состоит из четырех дизельных двигателей MTU 20V 8000, максимальная скорость хода 22 узла, дальность плавания 12500 миль на крейсерской скорости 13 узлов. Экипаж 190 человек, штатная десантновместимость 250 морских пехотинцев с возможностью приема еще 233 человек. Доковая камера вмещает четыре десантных катера типа LCM длиной 16 м (пять новых катеров построены специально для базирования на Yu Shan) или один типа LCU длиной 36 м, на десантной палубе могут размещаться девять плавающих бронетранспортеров AAV7. В вертолетном ангаре могут быть размещены два многоцелевых вертолета Sikorsky UH-60M Black Hawk или противолодочных вертолета Sikorsky S-70C Thunderhawk, на полетную палубу возможен прием одного транспортного вертолета Boeing CH-47SD Chinook.

Особенностью корабля является весьма мощное для класса ДВКД вооружение. Головной корабль оснащен четырьмя восьмиконтейнерными пусковыми установками тайваньского корабельного ЗРК средней дальности TC-2N, причем вместо них могут устанавливаться четыре четырехконтейнерные пусковые установки противокорабельных ракет семейства Hsiung Feng II и III (или использоваться комбинация пусковых установок ЗРК и ПКР). Также установлены 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Super Rapid, два 20-мм шестиствольных корабельных зенитных артиллерийских комплекса Raytheon Phalanx Mk 15 Block 1B и две 20-мм артиллерийские установки Т-75. Корабль оснащен тайваньской корабельной РЛС общего обнаружения CS/MPQ-90 Sea Bee Eye с АФАР Х-диапазона.

Церемония ввода в состав ВМС Тайваня головного десантного вертолетного корабля-дока национальной постройки LPD 1401 Yu Shan ("Юйшань"). Гаосюн, 30.09.2022. На последнем снимке видны пусковые установки ЗРК TC-2N (с) министерство национальной обороны Китайской Республики, LTN News и twitter

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