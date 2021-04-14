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Спуск на воду головного тайваньского десантного вертолетного корабля-дока

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Церемония спуска на воду десантного вертолетного корабля-дока "Юйшань" для ВМС Тайваня

13 апреля 2021 года на верфи Тайваньской судостроительной корпорации CSBC в Гаосюне, в присутствии президента Китайской Республики (Тайвань) Цай Инвэнь прошла торжественная церемония спуска на воду головного десантного вертолетного корабля-дока "Юйшань" (бортовой номер 1401), строящегося для ВМС Тайваня по программе Hong Yun.

ДВКД получил название в честь высочайшей вершины Восточной Азии, расположенной на острове Тайвань. Сообщается, что головной ДВКД будет передан военно-морским силам Тайваня к 2022 году. Водоизмещение "Юйшань" составляет 10600 тонн, длина 153 метра, ширина 23 м, осадка 6 м, максимальная скорость 21,5 узлов, дальность хода 12500 морских миль на экономичной крейсерской скорости 13 узлов. Экипаж 190 человек, десант 250 морских пехотинцев, на борту могут находиться четыре десантных катера длиной 16 м или один длиной 36 м. В вертолетном ангаре могут быть размещены два противолодочных вертолета S-70C/ Имеется палуба для приема одного вертолета CH-47SD. Корабль будет вооружен 76-мм артустановкой, ПУ ПКР/КР семейства Hsiung Feng II и III и корабельными зенитными артиллерийскими комплексами Mark 15 Phalanx CIWS. Планируется построить четыре корабля данного класса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Тайвань
Продукция
CH-47 "Чинук"
Phalanx CIWS
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