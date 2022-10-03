Войти
ТАСС

Блинкен: США не просят Киев прекратить применять оружие Запада по регионам, вошедшим в РФ

225
0
0
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Saul Loeb/Pool via AP

Госсекретарь повторил, что Вашингтон не намерен признавать итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также вхождение этих регионов в соста...

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не возражают против применения Киевом поставленных ему в рамках военной помощи западных вооружений по бывшим частям Украины, присоединившимся к РФ. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу в Госдепе на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Госсекретаря спрашивали о том, давали ли США Киеву какие-либо инструкции касательно того, "может ли западное оружие быть использовано на востоке Украины". В ответ Блинкен вновь повторил, что Вашингтон не намерен признавать итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, а также вхождение этих регионов в состав РФ. "Эта территория остается украинской. Она всегда будет частью Украины. <...> Как я сказал, у Украины есть полное право защищать всю свою территорию, защищать людей, которые на ней находятся, а также возвращать территорию, которая была незаконно у них отнята <...>. Наша поддержка Украины продолжится, и Украина может использовать эту помощь по всей стране так, как Украина сочтет нужным, чтобы защищать свою территорию и при необходимости возвращать ее", - ответил Блинкен.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за вхождение в состав РФ. В пятницу президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Российский лидер на церемонии принятия в состав РФ упомянутых регионов заявил, что РФ готова возобновить переговоры с Украиной, но не будет обсуждать выбор жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей - они становятся россиянами навсегда. Москва, подчеркнул Путин, будет защищать свои новые территории "всеми имеющимися силами и средствами", а у Запада нет морального права оспаривать результаты состоявшихся референдумов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
27.05.2022
США не смогут заставить весь мир поддержать Украину. И вот почему
14.02.2022
Anadolu: "безграничная дружба" России и Китая не так уж незыблема. И вот почему
09.12.2021
Нашла коса на Киев
25.12.2020
Авиапром уходит на третий круг
25.09.2017
Воюем на свои. Как Запад помогает украинской армии
01.08.2016
Военные новости: что США поставляют украинским военным
21.06.2011
Путин презентует Superjet и амфибию на авиасалоне в Париже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:40
  • 33941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?