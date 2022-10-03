Блинкен: США не просят Киев прекратить применять оружие Запада по регионам, вошедшим в РФ

Госсекретарь повторил, что Вашингтон не намерен признавать итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также вхождение этих регионов в соста...

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не возражают против применения Киевом поставленных ему в рамках военной помощи западных вооружений по бывшим частям Украины, присоединившимся к РФ. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу в Госдепе на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Госсекретаря спрашивали о том, давали ли США Киеву какие-либо инструкции касательно того, "может ли западное оружие быть использовано на востоке Украины". В ответ Блинкен вновь повторил, что Вашингтон не намерен признавать итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, а также вхождение этих регионов в состав РФ. "Эта территория остается украинской. Она всегда будет частью Украины. <...> Как я сказал, у Украины есть полное право защищать всю свою территорию, защищать людей, которые на ней находятся, а также возвращать территорию, которая была незаконно у них отнята <...>. Наша поддержка Украины продолжится, и Украина может использовать эту помощь по всей стране так, как Украина сочтет нужным, чтобы защищать свою территорию и при необходимости возвращать ее", - ответил Блинкен.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за вхождение в состав РФ. В пятницу президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Российский лидер на церемонии принятия в состав РФ упомянутых регионов заявил, что РФ готова возобновить переговоры с Украиной, но не будет обсуждать выбор жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей - они становятся россиянами навсегда. Москва, подчеркнул Путин, будет защищать свои новые территории "всеми имеющимися силами и средствами", а у Запада нет морального права оспаривать результаты состоявшихся референдумов.