МО РФ: осенью призовут на 7,5 тыс. срочников меньше, чем в прошлом году

Всего призовут 120 тыс. чел

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Численность срочников, которые будут призваны осенью, будет на 7,5 тыс. меньше, чем в 2021 году. Об этом заявил в пятницу представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Осенью текущего года на военную службу будет призвано 120 тыс. чел. Это меньше, чем прошлой осенью более чем на 7,5 тыс. чел." - заявил Цимлянский, подчеркнув, что даже с учетом проведения спецоперации это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур.

По словам контр-адмирала, количество призывников устанавливается указом президента РФ до начала призывной кампании. Согласно опубликованному ранее в пятницу указу главы государства Владимира Путина, осенний призыв в этом году стартует на месяц позже обычного - 1 ноября.