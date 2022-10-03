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ТАСС

МО РФ: осенью призовут на 7,5 тыс. срочников меньше, чем в прошлом году

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Призывник переодевается в военную форму
Призывник переодевается в военную форму.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Всего призовут 120 тыс. чел

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Численность срочников, которые будут призваны осенью, будет на 7,5 тыс. меньше, чем в 2021 году. Об этом заявил в пятницу представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Осенью текущего года на военную службу будет призвано 120 тыс. чел. Это меньше, чем прошлой осенью более чем на 7,5 тыс. чел." - заявил Цимлянский, подчеркнув, что даже с учетом проведения спецоперации это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур.

По словам контр-адмирала, количество призывников устанавливается указом президента РФ до начала призывной кампании. Согласно опубликованному ранее в пятницу указу главы государства Владимира Путина, осенний призыв в этом году стартует на месяц позже обычного - 1 ноября. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Путин Владимир
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