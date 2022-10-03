Войти
Lenta.ru

Главком Сухопутных войск оценил российские ОТРК «Искандер-М»

209
0
0
Боевой пуск ракет ОТРК Искандер-М на полигоне Капустин Яр
Боевой пуск ракет ОТРК Искандер-М на полигоне Капустин Яр.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Alexey Ivanov

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» является лучшим в своем классе. Такую оценку ОТРК дал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».

Он отметил, что ОТРК способен применять баллистические и крылатые ракеты с одной установки. По словам главнокомандующего, комплекс не оставляет противнику шансов в радиусе 500 километров.

«А модернизационный потенциал, заложенный в комплекс и реализуемый нами уже сегодня, позволит ему еще на долгие годы превосходить иностранные образцы ракетного вооружения и оставаться основным образцом в ракетных формированиях Сухопутных войск», — заявил Салюков.

Ранее в сентябре в Минобороны России сообщили, что групповой пуск ракет ОТРК «Искандер-М» позволил уничтожить командный пункт «противника» на учениях «Восток-2022».

В августе в госкорпорации «Ростех» говорили, что ракета комплекса «Искандер-М» может попасть в форточку с расстояния в несколько десятков километров, а боевая часть ракеты позволяет уничтожить корабль или укрепление.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
Военные учения
Похожие новости
19.09.2022
Юбилей Валерия Кашина
13.08.2021
Есть ли средство против дронов
02.10.2017
Российская армия будет полностью укомплектована комплексами "Искандер-М" к 2020 году - главком Сухопутных войск
22.07.2015
Еще о последнем Едином дне приемки военной продукции
11.12.2013
Вернуть доверие общества
01.04.2013
«Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ): Company Profile
27.07.2011
Падение перед взлетом?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:40
  • 33941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?