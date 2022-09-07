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Групповой пуск ракет «Искандера-М» уничтожил командный пункт противника

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Пуск ракет с комплекса "Искандер-М" осуществляется с дистанции в сотни километров и очень точно.
Пуск ракет с комплекса "Искандер-М" осуществляется с дистанции в сотни километров и очень точно.
Источник изображения: Минобороны РФ / ТАСС

Групповой пуск ракет «Искандера-М» в ходе учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморском крае уничтожил командный пункт «противника». Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

«В целях завоевания огневого превосходства, нарушения системы управления войсками и оружием, а также создания условий для ввода в сражение второго эшелона ударной группировки штабом коалиционной группировки войск (сил) было принято решение о нанесении массированного огневого удара по пунктам управления и важным объектам “противника” с применением группового пуска ракет оперативно-тактического комплекса “Искандер-М“», — заявили в военном ведомстве.

Там отметили, что массированный удар включает один-два групповых ракетных удара, групповой авиационный удар и огневые налеты артиллерии.

Ранее корвет «Гремящий» на учениях «Восток-2022» уничтожил ракетой комплекса «Калибр» судно-мишень в Охотском море.

В сентябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» находится на испытаниях в Баренцевом море.

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Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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