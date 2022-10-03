Глава Пентагона отказался выдвигать гипотезы о том, кто виновен в диверсии на газопроводах «Северный поток»

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции в штате Гавайи, что «не будет гадать», кто несет ответственность за взрывы, произошедшие на четырех магистралях газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Он сообщил, что в среду обсудил инцидент со своим датским коллегой. Глава Пентагона подчеркнул, что сейчас выдвигается множество гипотез и версий о том, кто может стоять за диверсиями на газопроводах, но «до полного завершения расследования никто не сможет наверняка сказать, что произошло».

Пока мы не получим весь объем информации, чтобы провести дальнейший анализ, мы не будем гадать, кто может нести ответственность

— резюмировал министр обороны США.

Такая нейтральная позиция главы Пентагона вполне укладывается в общую линию поведения официальных лиц США по поводу данного ЧП международного уровня. Президент Джо Байден на встрече в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях отказался комментировать диверсии на российских газопроводах, ответив на прямой вопрос одного из журналистов следующее:

Важнее говорить про Америку

После чего американский президент поблагодарил присутствующих и оперативно ретировался.

Почему-то ранее ему ничто и никто не мешал на фоне проблем в Америке говорить обо всём, о чём угодно, но только не об Америке...

В Госдепе, в свою очередь, пообещали, что будут помогать расследовать взрывы на газопроводах. Пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс привычно заявил, что утверждения о причастности США к диверсиям на двух нитках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» являются «российской дезинформацией». При этом ни Байден, ни Остин не признаются, что подрыв произошел в зоне, которая контролируется американской разведкой.

Во всей этой шумихе эксперты отмечают одну очень важную деталь. Дело в том, что американские спецслужбы и силовые ведомства на законных основаниях не обязаны делиться друг с другом секретной информацией о проводимых за пределами США операциях. Более того, сотрудники ЦРУ, даже при обнаружении доказательств о причастности к тем или иным инцидентам, имевшим место в других странах, должны до последнего отрицать своё участие в них.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова назвала Соединенные Штаты «абсолютным бенефициаром» в ситуации с подрывами газопроводов. Ведь теперь Европе просто некуда деваться, кроме как наращивать закупки СПГ у американских компаний. Причем делать это придется по очень высоким ценам.

Сегодня в ООН должно состояться экстренное заседание Совбеза, созванное по инициативе России, для обсуждения инцидента на газопроводе. Возможно, наш представитель предложит создать международную комиссию для расследования этого инцидента, что будет вполне логично. Если одна из западных стран, входящих в состав Совбеза, наложит вето на такое решение, то причастность США, или другой подконтрольной Вашингтону страны, к диверсии станет более чем очевидна. С другой стороны, Запад может заявить, что если взрывы произошли в исключительной экономической зоне Дании и Швеции, то и расследовать будут комиссии из этих стран, что автоматически будет означать то, что виновный давно назначен.