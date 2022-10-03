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В США испытали разведывательные дроны с 5G

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Concept art from the U.S. Air Force Research Lab
Concept art from the U.S. Air Force Research Lab showing a drone swarm that the service could potentially use in the future. Many governments are investigating expendable unmanned aerial vehicles as one technique for overcoming enemy air defenses.
Источник изображения: AFRL image

Американские компании Lockheed Martin и Verizon провели испытания беспилотных летательных аппаратов с поддержкой сетей 5G и разведывательным оборудованием. Об этом сообщает Defense News.

Компании заявили, что в ходе испытаний они анализировали данные, полученные роем дронов, в реальном времени. Информацией обменивались через частные и общедоступные беспроводные сети пятого поколения.

По словам вице-президента программы 5G.MIL в компании Lockheed Martin Дэна Райса, результаты испытаний, которые провели в мае и сентябре, можно будет применить на поле боя.

«Мы продемонстрировали, что технология 5G может помочь Министерству обороны лучше обнаруживать и нацеливаться на объекты противника в военной среде», — отметил Райс, уточнив, что дроны с сетями 5G можно использовать «практически в любом бою».

Ранее в сентябре источник ТАСС сообщил, что российский тяжелый беспилотник «Сириус» получит собственный модуль спутниковой связи.

В том же месяце в публикации Military Watch предположили, что китайский беспилотник Qimingxing-50, который способен летать в ближнем космосе, может выполнять разведывательные задачи.

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Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
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