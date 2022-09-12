Войти
Lenta.ru

В США заявили о военном применении китайского беспилотника Qimingxing-50

578
0
0
Qimingxing-50
Qimingxing-50.
Источник изображения: Military Watch

Уникальный китайский беспилотник Qimingxing-50 может иметь не только гражданское, но и военное применение. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

Отмечается, что у Qimingxing-50 не существует аналогов в мире: беспилотник способен летать в ближнем космосе и может выполнять множество функций, возложенных на спутники — разведка, мониторинг, ретрансляция связи, мониторинг лесных пожаров, атмосферной среды и так далее.

Qimingxing-50, заявляют в издании, в случае выведения из строя китайских спутников, сможет их заменить. При этом беспилотник запускается с обычных аэродромов, что гораздо дешевле и мобильнее спутника.

Как отметили в MW, в последние годы страны мира много вкладывали в технологии ослепления спутников. Если государство останется без возможности вести разведку, это может иметь решающее значение в конфликте между крупными державами.

Ранее полет первого китайского беспилотника на солнечных батареях Qimingxing-50 попал на видео. Аппарат вылетел из аэропорта Юйлинь и пробыл в воздухе 26 минут, после чего приземлился на той же взлетно-посадочной полосе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.04.2022
Американский эксперт: «Истребитель Checkmate может продаваться не так хорошо, как этого хотят русские»
15.07.2021
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России
18.03.2021
HISAR-O и С-400: турецкое воздушное пространство защищено полностью (NoonPost, Египет)
30.01.2019
Российский ядерный "Сармат" пересчитали в жизнях американцев
29.07.2016
США ограничились поставкой Украине беспилотников мини-класса
02.08.2010
Американские ВВС намерены уничтожать системы ПВО противника с помощью массированной атаки недорогими беспилотниками-«камикадзе»
31.03.2008
Американцы сбили беспилотник новой модификацией авиационной ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 00:38
  • 31793
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.09 00:29
  • 4
В США рассказали о прорыве в производстве Су-57
  • 12.09 23:33
  • 1
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 12.09 18:53
  • 1
Белоруссия представила модернизированную «Печору»
  • 12.09 17:40
  • 9
Российский авиапром бросил вызов успеху СССР
  • 12.09 16:51
  • 2
Нужна ли танку 152-мм пушка
  • 12.09 16:30
  • 9
ВСУ взяли на себя ответственность за взрывы на аэродроме Саки в Крыму
  • 12.09 15:38
  • 1
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 12.09 13:57
  • 2
Россия произведет партию истребителей Су-75
  • 12.09 12:23
  • 0
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-армии Дмитрий Булгаков открыл памятник танку Т34 в Ленинградской области
  • 12.09 11:24
  • 1
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации
  • 12.09 10:08
  • 1
Первая партия многофункциональных истребителей Су-35С поступила в астраханский центр ВКС России
  • 12.09 09:37
  • 1
Песков: традиционная серия совещаний Путина с военными будет, но позже
  • 12.09 06:23
  • 1
В России раскрыли характеристики динамической защиты для БМП-3
  • 12.09 05:17
  • 1
Минобороны РФ показало работу огнеметных систем «Солнцепек»