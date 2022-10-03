Верный ведомый: от концепции к практике.

Вашему вниманию предлагается заключительная часть статья, опубликованная британским ресурсом shephardmedia.com. Напомним, что в первой части автор, Гордон Артур (Gordon Arthur), изложил суть концепции верного ведомого [loyal wingman] и представил некоторые программы, реализуемые в настоящее время в недрах ВВС США. В заключительной части будут проанализированы международные подходы к решению задачи взаимодействия авиационных пилотируемых и беспилотных систем (MUM-T).

[В тексте примечания ИВi взяты в квадратные скобки]

Совместные программы верного ведомого

Airbus, Dassault Aviation, Indra Sistemas и Thales сотрудничают в разработке франко-немецко-испанской боевой авиационной системы будущего (Future Combat Air System, FCAS) шестого поколения, которая должна появиться в 2040 году. FCAS будет включать в себя по меньшей мере два класса удаленных носителей, причем за эту часть отвечает Airbus, поддерживаемый MBDA.

В прошлом [2021] году Airbus достиг важной вехи MUM-T, когда немецкий истребитель Eurofighter поставил задачи двум дронам-мишеням Do-DT25 (действующим в качестве суррогатных удаленных носителей). Airbus также рассматривает [военно-транспортный самолет] A400M в качестве пусковой установки для удаленных носителей FCAS, успешный запуск которых состоялся в 2021 году.

Просто чтобы запутать ситуацию, Великобритания также называет свою программу истребителей шестого поколения FCAS, сердцем которой является Tempest от BAE Systems, который заменит Typhoon к 2035 году. В группу Tempest входят BAE Systems, Leonardo, MBDA, Rolls-Royce и RAF. В декабре 2021 года сообщалось, что партнерство между Италией, Швецией и Великобританией должно согласовать программу верных ведомых FCAS в 2022 году.

На этом компьютерном изображении показаны истребители четвертого и пятого поколений, работающие вместе с меньшими БПЛА. Airbus отвечает за разработку удаленных носителей для европейской программы FCAS. (Изображение: Airbus)

В рамках проекта легкого доступного нового боевого самолета [Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft] отдельным направлением работ с верным ведомым Mosquito руководило Управление быстрых возможностей Королевских ВВС. Начиная с 2019 года с бюджетом в 41 млн. долл. США, Spirit AeroSystems Belfast сотрудничает с Northrop Grumman UK и Intrepid Minds.

Однако 24 июля Министерство обороны Великобритании объявило об отмене программы Mosquito. Она добилась «существенного прогресса и приобрела значительную ценность», но «анализ пришел к выводу, что более полезные возможности и рентабельность кажутся достижимыми за счет исследования меньших, менее дорогостоящих, но все же высокоэффективных дополнительных возможностей». Это внезапное сокращение не должно повлиять на усилия FCAS по использованию верных ведомых после 2035 года.

Если технология будет реализована, верные ведомые не будут ждать, пока два европейских истребителя следующего поколения поступят на вооружение 15-20 лет спустя. В конечном итоге элементы предполагается увидеть развернутыми вместе с «Тайфунами» и «Рафалями».

Д.Барри [см. часть I] спросили о России. «Я уверен, что есть амбиции, но я думаю, что проблема у русских в какой-то степени заключается в том, что они должны играть в догонялки во всей обитаемой среде». Инвестиции в беспилотные технологии катастрофически упали после распада Советского Союза, но сегодня Россия обладает соответствующими элементами, такими как С-70 «Охотник» и истребитель Су-57. В 2021 году Москва заявила о планах разработать двухместный Су-57, способный управлять таким БПЛА.

Являясь относительным новичком в области БПЛА, турецкая продукция вызывает фурор. В настоящее время компания Baykar собирает реактивный прототип Bayraktar MIUS (Kizilelma) с верным ведомым, взлетная масса которого составляет 5,5 тонны. Его первый полет ожидается в 2023 году, а продолжительность полета составит 5 часов. Помимо того, что он является партнером истребителя следующего поколения TF-X, он сможет даже работать с турецкого вертолетоносца LHD Anadolu.

Разнообразные подходы

В Азиатско-Тихоокеанском регионе самый высокий статус имеет программа верных ведомых Австралии. В марте [2022 года] истребитель Королевских ВВС Австралии [RAAF] длиной 11,7 м был назван MQ-28A Ghost Bat. Совершив свой первый полет 27 февраля 2021 года, он представляет собой крупнейшую инвестицию Boeing в новую программу БПЛА за пределами США.

Boeing называет это системой объединения воздушных сил [Airpower Teaming System]. Завершены работы над тремя прототипами, и недавно Канберра подтвердила инвестиции в семь дополнительных аппаратов. «Команда Ghost Bat уверена, что этот потенциал будет преобразован в рентабельные и боеспособные возможности для Австралии», — сказали в Boeing.

MQ-28A имеет дальность полета 3700 км и внутренний отсек для полезной нагрузки. Серийные модели могут начать выпускаться на новом заводе в Тувумбе [Toowoomba] в середине 2020-х годов, и они смогут летать вместе с F-35A и Super Hornets Королевских ВВС Австралии.

Командующий ВВС и вице-маршал авиации Роберт Денни [Robert Denney] сказал: «Внедрение Airpower Teaming System в систему ВВС станет поворотным моментом, чрезвычайно передовым потенциалом для Австралии… Ни одна другая страна не разработала возможности объединения воздушных сил, а мы уже на пути к её производству».

Одной из программ лояльных ведомых, получивших наибольшую известность во всем мире, является летучая мышь-призрак MQ-28A, которая успешно использует сотрудничество между Boeing Defense Australia и RAAF. Источник: Boeing

Представители Boeing добавили: «Самолеты продолжают производиться наряду с разработкой систем миссии и полезной нагрузки. Boeing также быстро продвигает проверку моделирования цифровых двойников. Цифровая инженерия является фундаментальной основой подхода Airpower Teaming System к задаче реализации передового дизайна и разработки этой программы, а также производства доступного аппарата. Используя цифровую среду, Boeing Defense Australia и Королевские ВВС Австралии могут разрабатывать и тестировать автономное поведение в оперативных сценариях и против угроз. Это обеспечивает маневренность и экономичность. Действительно, цифровой двойник реального самолета уже летал тысячи раз».

Эксперты задаются вопросом, не возникнут ли трудности при объединении в сеть таких активов, как F-35A, поскольку США параноидально относятся к защите передовых технологий с точки зрения интеллектуальной собственности и безопасности. Однако в Boeing не считает это проблемой, утверждая, что он обеспечит «самый высокий уровень эксплуатационных возможностей».

Проект Ghost Bat привлекателен и за пределами Австралии. «Boeing видит значительный глобальный рынок для этого типа возможностей, которые увеличивают боевую массу, чтобы соответствовать или превосходить будущие угрозы, но делать это по доступной цене с меньшим риском для систем с экипажем. Ghost Bat обеспечивает разрушительное преимущество, а преимущество самолета с цифровым дизайном заключается в том, что мы можем быстро адаптироваться к новым изменениям и требованиям. Поэтому мы ожидаем, что Ghost Bat продолжит развиваться, по крайней мере, в течение следующих 10 лет».

В Индии также есть зарождающаяся программа верных ведомых. Компания Hindustan Aeronautics Limited в 2018 году запустила бойца боевого воздушного объединения [Combat Air Teaming System, CATS] Warrior. Макет 9,2-метрового CATS Warrior представили на выставке Aero India 2021, а компания надеется, что прототип полетит в 2024 году. Однако, учитывая огромные трудности Индии в разработке обычных БПЛА класса MALE источники не ожидают быстрого прогресса.

В другом месте Mitsubishi Heavy Industries возглавляет усилия Японии по разработке истребителя шестого поколения F-X/F-3. В прошлом году МО Японии объявило, что приступит к разработке БПЛА, запускаемых с F-X. Находясь вперед, дрон сможет обнаруживать вражеские истребители или ракеты, давая FX возможность атаковать. В будущем БПЛА сам будет нести ракеты класса «воздух-воздух».

Министерство обороны Японии считает, что каждая группа будет состоять из одного F-X и трех БПЛА. Летные испытания надеются провести в 2024 году, чтобы в 2035 году развернуть дроны вместе с FX, который вполне может получить британскую техническую поддержку.

Китай ведет себя очень скрытно, но Д.Барри сказал: «Учитывая широту общих оборонных аэрокосмических исследований, я был бы удивлен, если бы они не занимались этим, потому что, похоже, они занимаются абсолютно всем!»

Подсказки тоже есть. На выставке Airshow China 2021 Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники показала макет FH-97. Напоминающий верного ведомого, реактивный FH-97 имеет незаметный трапециевидный фюзеляж и большой внутренний отсек для вооружения.

FH-97, малозаметный БПЛА, разработанный CASC в Китае. Несмотря на то, что это всего лишь макет, представленный в 2021 году, он имеет все признаки верного ведомого и указывает на то, что Китай преследует такие беспилотные системы.

Еще одна зацепка — двухместный истребитель J-20, прототип которого в октябре 2021 года проводил испытания на скоростном рулении. Предназначенный для НОАК, его точная функция остается предположительной. Однако это определенно не тренер, и второй член экипажа потенциально может управлять верными ведомыми.

Заземление ожиданий

Ни одни ВВС никогда не получают столько самолетов, сколько им нужно, поэтому верные ведомые позволят наращивать флоты. Однако есть ли риск, что расчетливые политики могут увидеть в них замену истребителям? Конечно, ни один военный не захочет, чтобы деньги, которые пошли бы на истребители, были перенаправлены на дополнительные самолеты – это ограбит Петра, чтобы заплатить Павлу.

Новые технологии делают вспомогательные летательные аппараты более жизнеспособными и экономически эффективными, хотя Д.Барри предупредил, что «мы еще не достигли этого, поскольку различные технические вопросы все еще нуждаются в уточнении. Например, в одноранговой среде высшего класса будет оспариваться радиочастотный спектр. У вас не будут работать все ваши счастливые каналы передачи данных так, чтобы никто не пытался попасть туда и вызвать проблемы. Таким образом, если вы полагаетесь на каналы передачи данных, чтобы непрерывно контролировать эти вещи, то это уязвимость».

И наоборот, как далеко и как быстро эти платформы зайдут с точки зрения искусственного интеллекта (ИИ)? Будут ли у нас со временем действительно автономные системы?

Д. Барри продолжил: «Я немного скептически отношусь ко всему этому, в том смысле, что существует сочетание надежности и предсказуемости программного обеспечения, общественного признания и юридических вопросов. Есть целый ряд вещей, которые крутятся вокруг». Проблема общественного признания выливается обратно в дебаты о роботах-убийцах, поднимая моральные и этические вопросы, касающиеся ИИ.

Д.Барри предполагает, что внедрение верных ведомых будет «постепенным», начиная с самых низко висящих плодов, а затем поднимаясь выше по дереву. Таким образом, сначала мы можем просто увидеть, как истребители выпускают более мелкие БПЛА, но топовые решения появляются дольше.

Д.Барри пришел к выводу, что сейчас мы находимся на стадии перехода «от эксперимента через долину смерти к чему-то, что может быть полезно в эксплуатации и применимо в полевых условиях. Вот где мы находимся в данный момент. Технология выглядит действительно перспективной. В неё вложены большие инвестиции, и, при прочих равных условиях, я ожидаю, что к концу этого десятилетия такие вещи начнут эксплуатироваться».

По материалам ресурса shephardmedia.com

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