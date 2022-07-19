Японский перспективный истребитель F-3 получит британскую поддержку  .

Согласно сообщениям японских СМИ, перспективный истребитель F-3 для Воздушных сил самообороны Японии (Japan Air Self-Defense Force, JASDF, далее – ВССЯ) будет разработан совместно с Великобританией. Изначально проектирование новой машины планировалось осуществить совместно силами компаний Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Lockheed Martin (США), причем последняя поддерживала интеграцию различных систем. Однако техническую помощь Lockheed Martin сложно координировать из-за ограничений на раскрытие секретной информации.

Японский перспективный истребитель F-X (F-3)

Вместо этого, как утверждается, теперь MHI и британская BAE Systems планируют совместную разработку планера самолета и системы РЭБ, а Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI) и Rolls-Royce – совместную разработку двигателя для F-3. Ожидается, что официальное соглашение о таком сотрудничестве будет достигнуто к концу 2022 года.

ВССЯ планируют представить перспективный истребитель F-3 примерно в середине 2030-х годов, когда нынешний F-2 начнет уходить в отставку. Между тем, Великобритания работает над истребителем шестого поколения Tempest, поэтому японская и британская программы частично совпадают. Разработку Tempest возглавляет BAE Systems и, как полагают эксперты, обладает технологиями в области систем РЭБ, превосходящими компетенции многих американских компаний.

Действующий истребитель ВССЯ F-2

Министерство обороны Японии уже изменило свою политику самостоятельной разработки двигателей для F-3, чтобы вести эту работу совместно с Великобританией. Кроме того, обе страны совместно создают ракету класса «воздух-воздух» JNAAM. Появление опытного образца ожидается в 2022, а испытательные стрельбы – в 2023 финансовом году.

Кроме того, к программе F-3 также может присоединиться итальянский холдинг Leonardo. Япония и Великобритания сотрудничают в области датчиков для истребителей, а компания Leonardo UK разрабатывает датчики и авионику для Tempest.

Британский Tempest. Концепт

Согласно источнику, будущий парк боевой авиации ВССЯ должен состоять из модернизированных F-15J, F-35A/B и F-3. Планируется произвести около 90 перспективных истребителей F-3. В бюджете на 2022 финансовый год на НИОКР Минобороны Японии выделило 85,8 млрд. иен (664 млн. долл).

Вместе с тем, велика вероятность, что проект столкнется со многими техническими проблемами и задержками, как и в случае с F-35. Поэтому может возникнуть необходимость рассмотреть вопрос о продлении срока службы устаревающего F-2.

Независимо от этой последней разработки, Lockheed Martin, по-прежнему, примет участие в совместном проектировании БПЛА, предназначенного для выполнения задачи в паре с F-3 и способного подключаться к системам связи ВВС США.

По материалам ресурса shephardmedia.com