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ТАСС

NYT: США планируют создать в Германии центр для координации военной помощи Украине

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Военные армии США в Германии
Военные армии США в Германии.
Источник изображения: Фото: Getty Images/Lennart Preiss

Задачей центра станет "обучение и оказание поддержки" украинским военным, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. США готовятся создать на территории Германии командный центр, который займется координацией усилий западных стран по оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне и администрации США.

В задачи центра будет входить "обучение и оказание поддержки" украинским военным со стороны США и их союзников. Газета подчеркивает, что этот шаг подтверждает намерение американских властей оказывать военную поддержку Украине в долгосрочной перспективе.

По сведениям источников The New York Times, идея создания координационного центра принадлежит командующему Объединенными силами НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи. Новый командный центр планируется разместить в Висбадене, где располагается командование Армии США в Европе и Африке. В рамках миссии планируется задействовать порядка 300 человек.

Газета подчеркивает, что на данный момент министр обороны США Ллойд Остин и его помощники изучают предложение Каволи, при этом Пентагон и Белый дом предварительно поддержали выдвинутую им идею. Официально о создании координационного центра может быть объявлено в ближайшие недели, отмечает издание.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия Киеву. Несколько западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. 

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