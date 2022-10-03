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Назван лучший истребитель в Южной Азии

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Истребители Су-30МКИ создавались специально для Нью-Дели, поэтому максимально учитывают требования индийских ВВС. Фото с сайта www.af.mil
Истребители Су-30МКИ создавались специально для Нью-Дели, поэтому максимально учитывают требования индийских ВВС. Фото с сайта www.af.mil.

Российский истребитель Су-30МКИ, который поступил на вооружение Военно-воздушных сил Индии в 2002 году, является лучшим истребителем в Южной Азии. Самый боеспособный истребитель в регионе назвал журнал Military Watch.

Отмечается, что в Су-30МКИ, который разработали для Индии, объединили преимущества базовой версии Су-30 с технологиями экспериментального Су-37 и модернизированного Су-27М. 11 эскадрилий с истребителями Су-30МКИ составляют основу ВВС Индии.

Самолет получил бортовую радиолокационную станцию Н011М с пассивной фазированной антенной решеткой и двигатель АЛ-31ФП с отклоняемым вектором тяги. Самолет может поражать воздушные, наземные и морские цели.

Автор материала утверждает, что истребитель Су-30МКИ остается самым боеспособным в регионе. Самолет демонстрировал преимущества перед самолетами Eurofighter Typhoon и F-15 в ходе учебных боев.

В мае стало известно, что Индия впервые провела испытания улучшенной сверхзвуковой ракеты увеличенной дальности PJ-10 BrahMos с истребителя Су-30МКИ.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
EF-2000
F-15
PJ-10 Brahmos
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
Су-27
Су-30
Су-30МК
Су-37
Проекты
Военные учения
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