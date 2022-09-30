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Военное обозрение

Bloomberg: У США уйдут «долгие годы» на поставку новых РСЗО HIMARS на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Для передачи Украине 18 новых РСЗО (реактивных систем залпового огня) HIMARS потребуется много времени, возможно – «долгие годы». Об этом сообщило агентство Bloomberg. Такую информацию издание получило от высокопоставленного чиновника американского министерства обороны.

В отличие от предыдущих РСЗО HIMARS, новые партии установок не будут поставляться из существующего количества. Их сначала потребуется произвести на предприятиях военно-промышленного комплекса США, в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины», обеспечив загруженность американской оборонной промышленности.

США не смогут оперативно поставить и другое оборудование, которое было включено в последний пакет помощи Украине. Его передача киевским властям также займет от 6 до 24 месяцев. И это лишь самые оптимистичные прогнозы американской стороны.

Напомним, что в настоящее время вооруженные силы Украины уже получили от США 16 установок РСЗО HIMARS. Хотя американские власти заявляли о том, что эти установки будут использоваться для борьбы с российскими войсками, из РСЗО HIMARS украинские военные регулярно обстреливают жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры республик Донбасса и освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Российские власти неоднократно предупреждали и США, и другие западные страны о недопустимости поставок вооружений Украине. Постоянная передача вооружений, военной техники, участие военных инструкторов и наемников превращает западные страны в одного из участников конфликта на Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
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