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ЦАМТО

Пентагон: поставки новых РСЗО HIMARS Киеву рассчитаны на несколько лет

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

ЦАМТО, 29 сентября. Военные поставки США Киеву в рамках нового транша на 1,1 млрд. долл. рассчитаны на 6-24 месяцев, а РСЗО HIMARS – на несколько лет.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 28 сентября высокопоставленный представитель Пентагона.

США 28 сентября объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму порядка 1,1 млрд. долл. Он, среди прочего, включает в себя 18 РСЗО HIMARS.

"Закупка и поставки этих РСЗО HIMARS и сопутствующих боеприпасов займут несколько лет. Поставки других типов вооружений рассчитаны на 6-24 месяцев", – сказал в ходе спецбрифинга представитель оборонного ведомства США на условиях анонимности.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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