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ТАСС

Госдеп: Украина может использовать оружие США для ударов по освобожденным РФ территориям

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Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
Источник изображения: © REUTERS / Kevin Lamarque

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что "когда дело заходит об определенных системах с увеличенным радиусом действия, эти системы могут использоваться на суверенной территории Украины"

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Украинские войска могут использовать предоставленные США системы вооружений для ударов по территориям, которые считают своими, в том числе по территориям, присоединяющимся к России. Об этом заявил на брифинге в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы дали ясно понять, что когда дело заходит об определенных системах с увеличенным радиусом действия, эти системы могут использоваться на суверенной территории Украины <...>. Когда и если произойдет присоединение, как мы ожидаем, эти (освобожденные РФ) территории, останутся украинскими", - сказал он.

20 сентября Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области сообщили о решении провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов федерации. Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказалось за вхождение в состав России. 

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Страны
Россия
США
Украина
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