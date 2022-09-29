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Военное обозрение

ВМС США и Корпус морской пехоты частично объединятся для отработки наиболее эффективных методов проведения операций в Тихом океане

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Источник изображения: topwar.ru

ВМС США и Корпус морской пехоты частично объединяются для оптимизации командования и управления десантными подразделениями в Индо-Тихоокеанском регионе. Сообщается о планах создания целевой группы, которая займется непосредственной отработкой новых концепции.

Оперативная группа 76/3 объединит в себе личный состав SEVEN/Task Force 76 ВМС и 3-й экспедиционной бригады морской пехоты. Предстоящая кампания продлится более года, а ее целью является выработка эффективных концепций для будущих военно-морских операций в Тихом океане.

Объединение двух штабов имеет смысл. Части ВМС и Корпуса морской пехоты, являются наиболее боеспособными подразделениями в Индо-Тихоокеанского регионе. Это действительно хорошая идея

- заявил контр-адмирал Дж. Дерек Тринк, командующий оперативной группой 76/3 американским журналистам.

Американский военный отметил, что данная инициатива позволит лучше подготовить ВС США к полному спектру морских операций, начиная от гуманитарной помощи и реагирования на стихийные бедствия и заканчивая конфликтами высокой интенсивности.

Несмотря на то, что ранее 7-я экспедиционная ударная группа ВМС США и 3-я экспедиционная бригада морской пехоты выполняли совместные морские операции, у них были отдельные штабы.

Если до этого мы смотрели на вещи по-другому и, возможно, отправляли отчеты по двум отдельным цепочкам командования, то теперь мы объединяем усилия и сможем более эффективно использовать имеющиеся информацию и разведданные

- добавил Тринке.

Уже 1 октября у оперативной группы будет возможность впервые опробовать некоторые из новых концепций в рамках учений Noble Fusion 22.2. Кроме того, 3 октября данное подразделение примет участие в учениях KAMANDAG вблизи Филиппин, а затем и в других учебных маневрах и даже реальных операциях, если в таковых возникнет необходимость.

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Страны
США
Филиппины
Проекты
Военные учения
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