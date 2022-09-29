Эксперт считает, что помощь Запада не вернет Киеву решившие войти в состав РФ регионы

Эксперт КНР по стратегическим вооружениям Сун Чжунпин отметил, что теперь Западу "следует поразмыслить", прежде чем предпринимать какие-либо действия, которые можно будет расценивать как "более прямое вмешательство" в украинский кризис

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Помощь западных стран не позволит руководству Украины вернуть регионы, жители которых в ходе референдумов пожелали войти в состав России. Такую точку зрения высказал в среду эксперт КНР по стратегическим вооружениям Сун Чжунпин.

"Поддержки, которую Запад оказывает Украине, включая поставки вооружений, предоставление информации и помощь военных советников, будет недостаточно, чтобы Киев мог вернуть себе эти регионы", - приводит его слова китайская газета Global Times.

Как полагает эксперт, путем проведения референдумов Москва "пытается закрепить результаты, которых России удалось добиться в ходе семимесячного конфликта". Сун Чжунпин напомнил, что часть территории, относящейся к регионам Украины, которые выразили желание войти в состав РФ, все еще находится под контролем ВСУ.

"Россия считает эти районы своими. Российские войска продолжат наступление до тех пор, пока окончательно не установят над ними контроль, - добавил он. - Это, несомненно, означает, что конфликт продолжится".

Сун Чжунпин отметил, что руководство РФ "полностью осознает, что не может проиграть". Как он уточнил, начался новый этап в проведении спецоперации на Украине, и Западу "следует поразмыслить", прежде чем предпринимать какие-либо действия, которые можно будет расценивать как "более прямое вмешательство" в украинский кризис.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.