Шольц подтвердил, что ФРГ будет делать все, чтобы предотвратить конфликт между РФ и НАТО

Канцлер Германии отметил, что эта позиция лежит в основе всех решений

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не станет действовать в одиночку в вопросах поставок вооружений на Украину и будет делать все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО. С таким утверждением он выступил в опубликованном в среду интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

"Позиция федерального правительства ясна: не действовать в одиночку. Так будет и впредь", - констатировал Шольц, отвечая на вопрос о поставках немецких танков Киеву. Однако ситуация на Украине, по его словам, "очень динамичная, и Германия постоянно проводит переоценку ситуации". Но политический курс страны, как указал глава правительства ФРГ, "остается четким".

"Германия в меру своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией", - резюмировал Шольц, уточнив, что это является основой всех решений. "И это также соответствует волеизъявлению подавляющего большинства граждан", - подытожил канцлер Германии.

ФРГ в последние недели подвергается особенно резкой критике со стороны Украины и представителей ряда стран НАТО за то, что не отправляет Киеву необходимые для наступательных боевых действий танки и БМП.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.