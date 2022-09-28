На Украине пришлось прикрывать немецкие Gepard советской «Осой»

На Украине заметили переданные Германией зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, которые использовали вместе с зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Оса-АКМ» советского производства. Об этом сообщает Army Recognition.

Немецкие установки Gepard пришлось прикрывать советским ЗРК. Издание утверждает, что комбинация из двух комплексов позволит выполнять задачи, которые выполняют российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

Серийное производство ЗСУ Gepard начали в 1973 году. Машина на шасси танка Leopard оснащена двумя радиолокационными станциями и системой управления огнем. Gepard получил две пушки Oerlikon GDF калибра 35 миллиметров. ЗРК «Оса-АКМ», разработку которого начали в 1975 году, несет шесть ракет.

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