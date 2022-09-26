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В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО

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СККШ-5668
Опытный образец специального бронированного и взрывозащищенного плавающего корпусного колесного шасси СККШ-5668 разработки АО "Мытищинский машиностроительный завод" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2020". Кубинка, август 2020 года.
Источник изображения: Николай Новичков / Jane's

Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ) разработает новое колесное шасси для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) войсковой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом ТАСС рассказал президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

По его словам, в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020» завод представил «макетный образец специального корпусного колесного шасси», который «привлек внимание представителей силовых структур».

«В результате в настоящее время ММЗ выполняет разработку специального корпусного колесного шасси. Целью работы является создание на основе современных технологий и конструктивных решений специального корпусного колесного шасси для монтажа, транспортирования и обеспечения боевого применения аппаратуры ЗРК войсковой ПВО», — сказал Лушников.

Руководитель добавил, то шасси имеет гидропневматическую подвеску, гидромеханическую передачу и оборудование для преодоления водных преград.

В сентябре водитель-испытатель боевых и специальных машин сборочного цеха «Уралвагонзавода» Евгений Булашев в интервью, которое опубликовано на сайте «Ростеха», заявил, что машина Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» является самой маневренной среди российских танков.

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Россия
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4 комментария
№1
26.09.2022 06:19
Первым делом бронеавтомобиль обеспечить  стрельбой комплексом активной защиты себя по земле и воздуху.
0
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№2
26.09.2022 09:30
Источник  новости Lenta.ru  очень  желтое и гнилое  издание. Но если с  умом , то что-то не так творится в МО с  выбором  шасси  для  разных ракетных  комплексов. Есть КамАЗ , которые  проталкивает  могущественной  рукой  все военные  заказы и клепает устарелое  шасси  для Панцирей, а  заодно пытался забрать заказ  на  тяжелые  шасси которые традиционно  производили на МЗКТ,, есть БАЗ который   теперь принадлежит "Алмаз Антей" который  ставит на  них  свои комплексы.  Но тут  захотелось слепить колесное и плавающее  шасси еще и Мытищинскому  заводу  который  попал  под  агрессивную  частную контору Калашников. Зачем  еще одно и дорогое  шасси да  еще и плавающее?!! СВО  показала  как  плохо используют плавучесть  в войсках и сложно  сообразить как на  необорудованный  берег  выползет  из  воды  огромная  машина  весом  25 или более тонн  после  заплыва. ! Кто и зачем  плодит это многобразие? Колесное  шасси есть и используется  уже  под ТОР-2 у белоруссов, которые  без труда и денег  могут  делать  их и армии России, тем более  что прочие  многоосные  машины МЗКТ  давно  прописались в  войсках России.
+1
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№3
26.09.2022 10:42
Отличная полезная современная универсальная отечественная платформа.
Перспективное специальное шасси СККШ-586

В Ил-76 не влезет, но это проблема не шасси, а отсутствия современного среднего ВТС с широким грузовым отсеком.
Цитата, Виктор Демченко сообщ. №2
Колесное  шасси есть у белоруссов, которые  без труда и денег  могут  делать  их и армии России
Без труда и денег, Карл!
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№4
26.09.2022 15:05
Цитата, BorSch сообщ. №3
Отличная полезная современная универсальная отечественная платформа.

Мне тоже нраица, по деньгам должно быть попроще, с ресурсом и т.п.
0
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