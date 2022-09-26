В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО

Опытный образец специального бронированного и взрывозащищенного плавающего корпусного колесного шасси СККШ-5668 разработки АО "Мытищинский машиностроительный завод" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2020". Кубинка, август 2020 года.

Мытищинский машиностроительный завод (ММЗ) разработает новое колесное шасси для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) войсковой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом ТАСС рассказал президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

По его словам, в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020» завод представил «макетный образец специального корпусного колесного шасси», который «привлек внимание представителей силовых структур».

«В результате в настоящее время ММЗ выполняет разработку специального корпусного колесного шасси. Целью работы является создание на основе современных технологий и конструктивных решений специального корпусного колесного шасси для монтажа, транспортирования и обеспечения боевого применения аппаратуры ЗРК войсковой ПВО», — сказал Лушников.

Руководитель добавил, то шасси имеет гидропневматическую подвеску, гидромеханическую передачу и оборудование для преодоления водных преград.

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