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ТАСС

Блинкен заявил, что США не видят готовности России к содержательной дипломатии по Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Saul Loeb/Pool via AP

Госсекретарь США считает важным, чтобы "значительные голоса заставляли услышать себя"

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Власти США стремятся принимать участие в содержательной дипломатии по Украине, но не видят такой же готовности у РФ. С таким утверждением госсекретарь США Энтони Блинкен выступил во вторник на пресс-конференции в Госдепе по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"При наличии возможности для содержательной дипломатии, чтобы попытаться положить конец войне, мы полны решимости быть ее частью, однако на данный момент <...> мы по-прежнему не видим признаков того, что Россия <...> готова участвовать в содержательной дипломатии, в переговорах, которые вели бы к <...> урегулированию", - заявил он.

"Я считаю очень важным, чтобы столь значительные голоса, такие как голос Индии, заставляли услышать себя. Именно поэтому я считаю, что слова премьер-министра [Индии Нарендры Моди] были столь важны", - добавил Блинкен.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее во вторник сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом говорил, что РФ сохраняет готовность к переговорам с Украиной, но с изменением ситуации меняются и их условия. Представитель Кремля добавил, что в отношении переговоров принцип сохраняется прежним, и отметил, что Путин подчеркивал Эрдогану, что с переговорного трека полностью ушла украинская сторона.

Президент России объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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