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ТАСС

США не возражают против применения Киевом оружия Запада по районам Украины, идущим в РФ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: David Dee Delgado/Pool Photo via AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен также в очередной раз предупредил о намерении Вашингтона вместе с западными союзниками ужесточить режим санкций в отношении Москвы в связи с проведением референдумов

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не возражают против применения Киевом западных вооружений против тех районов Украины, которые могут войти в состав России по итогам прошедших в них референдумов. Об этом заявил во вторник в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Мы и многие другие страны уже совершенно ясно высказались [на этот счет]: мы в действительности никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией. И я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией. И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им (властям в Киеве - прим. ТАСС), очень эффективно используется именно в этих целях, как мы только что видели на северо-востоке Украины и как мы видим на юге. И опять-таки: совершенно нет изменения в территории, которая аннексируется Россией, как вопроса для нас или украинцев. Украинцы продолжат то, что им необходимо делать, чтобы вернуть отнятые у них земли, мы продолжим поддерживать их в данных усилиях", - утверждал глава американского внешнеполитического ведомства. Он отвечал на прямой вопрос о том, позволят ли США Киеву продолжать применять американские вооружения против тех районов Украины, которые могут войти в состав России в результате референдумов.

Блинкен также в очередной раз предупредил, что США намерены вместе со своими западными союзниками ужесточить режим санкций в отношении России в связи с проведением референдумов. "Мы ясно сигнализировали о том, что готовы быстро навязать России дополнительные серьезные издержки за то, что она реализует планы аннексии, и мы поступим таким образом", - сказал шеф американской дипломатии. 

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Индия
Россия
США
Украина
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