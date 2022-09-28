Войти
Федеральный электронный справочник "Оружие России"

В ЦАГИ выполняется сборка самолета SSJ-NEW для ресурсных испытаний

186
0
0
Сборка самолета SSJ-NEW
Сборка самолета SSJ-NEW для ресурсных испытаний.
Источник изображения: Пресс-служба ЦАГИ

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») начался окончательный этап сборки опытного образца пассажирского самолета SSJ-NEW.

Сборка опытного образца выполняется бригадой производственного центра корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре под руководством научно-исследовательского отдела стендовых испытаний филиала «Региональные самолеты».

В настоящее время отсек фюзеляжа и консоли крыла размещены в лаборатории на специальных стапелях. Проводятся стыковочные работы, которые должны завершиться в течение двух месяцев. За этот период на самолет установят элементы вертикального и горизонтального оперения, шасси и имитаторы двигателей.

В дальнейшем объект будет передан на лабораторные комплексные ресурсно-статические испытания. Специально для этих испытаний создается очень сложный испытательный стенд, который позволит одновременно испытывать фюзеляж с избыточным давлением, шасси, крыло, подвеску двигателей — все жизненно важные узлы самолета. На установке будут имитироваться нагрузки на конструкцию на всех этапах полета и регистрироваться многочисленные параметры, характеризующие поведение планера и его элементов.


Сборка самолета SSJ-NEW для ресурсных испытаний.
Источник: Пресс-служба ЦАГИ

В результате проведения комплекса исследований специалисты ЦАГИ и корпорации «Иркут» получат информацию о фактической прочности самолета и несущей способности его агрегатов. Эти данные будут использованы для установления соответствия требованиям сертификационного базиса самолета.

«Исследования планера SSJ-NEW в Центральном аэрогидродинамическом институте рассчитаны примерно на пять лет. В течение этого периода будет совершено более ста тысяч лабораторных полетов. Наличие уникальной экспериментальной базы, которой обладает ЦАГИ, позволит подтвердить и отработать новейшие конструктивные решения, заложенные в силовую схему фюзеляжа воздушного судна», — подчеркнул генеральный директор ФАУ «ЦАГИ», член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Самолет SSJ-NEW создается по программе импортозамещения систем и компонентов и станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа «Суперджет».

Потребность в проведении такого рода испытаний новой модели планера самолета является нормальной практикой в самолетостроении в случае, когда в его конструкцию вносятся существенные изменения, обусловленные обобщением опыта эксплуатации самолетов семейства SSJ на внутренних и международных авиалиниях, а также необходимостью интеграции новых самолетных систем, разработанных российскими предприятиями.

В настоящее время в постройке находятся еще два самолета SSJ-NEW, предназначенные для летных испытаний, один из которых уже оснащается элементами импортозамещенных систем и оборудования, по завершении чего примет участие в программе летных испытаний, проведение которой запланировано в 2023 году.

МОСКВА, Пресс-служба ЦАГИ

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ЦАГИ
Похожие новости
22.05.2008
Boeing обещал больше не опаздывать. "Лайнер мечты" взлетит до конца года
26.02.2008
Истребители нон грата. Алжир меняет форму отношений с Москвой
22.08.2007
Компания "Сухой" планирует заключить на МАКС-2007 ряд новых контрактов
27.06.2007
ЦАГИ и компания "Аления" планируют создать совместное российско-итальянское предприятие
18.04.2007
"Воздушный старт" нацелен в космос
12.12.2006
Сборка первого летного опытного образца самолета "Суперджет-100" запланирована на май 2007 года
13.09.2007
ПАК ДА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 03:04
  • 33176
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.09 01:36
  • 1
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 27.09 21:03
  • 3
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 27.09 18:28
  • 4
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать победу?
  • 27.09 14:18
  • 7
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 27.09 12:18
  • 3
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 27.09 11:55
  • 14
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 27.09 10:45
  • 5
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 27.09 10:06
  • 1
Правительство выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства
  • 27.09 09:07
  • 1
Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине
  • 27.09 02:38
  • 2
Российские войска начали активно эксплуатировать беспилотники ZALA
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину