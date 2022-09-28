В ЦАГИ выполняется сборка самолета SSJ-NEW для ресурсных испытаний

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») начался окончательный этап сборки опытного образца пассажирского самолета SSJ-NEW.

Сборка опытного образца выполняется бригадой производственного центра корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре под руководством научно-исследовательского отдела стендовых испытаний филиала «Региональные самолеты».

В настоящее время отсек фюзеляжа и консоли крыла размещены в лаборатории на специальных стапелях. Проводятся стыковочные работы, которые должны завершиться в течение двух месяцев. За этот период на самолет установят элементы вертикального и горизонтального оперения, шасси и имитаторы двигателей.

В дальнейшем объект будет передан на лабораторные комплексные ресурсно-статические испытания. Специально для этих испытаний создается очень сложный испытательный стенд, который позволит одновременно испытывать фюзеляж с избыточным давлением, шасси, крыло, подвеску двигателей — все жизненно важные узлы самолета. На установке будут имитироваться нагрузки на конструкцию на всех этапах полета и регистрироваться многочисленные параметры, характеризующие поведение планера и его элементов.

Сборка самолета SSJ-NEW для ресурсных испытаний. Источник: Пресс-служба ЦАГИ

В результате проведения комплекса исследований специалисты ЦАГИ и корпорации «Иркут» получат информацию о фактической прочности самолета и несущей способности его агрегатов. Эти данные будут использованы для установления соответствия требованиям сертификационного базиса самолета.

«Исследования планера SSJ-NEW в Центральном аэрогидродинамическом институте рассчитаны примерно на пять лет. В течение этого периода будет совершено более ста тысяч лабораторных полетов. Наличие уникальной экспериментальной базы, которой обладает ЦАГИ, позволит подтвердить и отработать новейшие конструктивные решения, заложенные в силовую схему фюзеляжа воздушного судна», — подчеркнул генеральный директор ФАУ «ЦАГИ», член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Самолет SSJ-NEW создается по программе импортозамещения систем и компонентов и станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа «Суперджет».

Потребность в проведении такого рода испытаний новой модели планера самолета является нормальной практикой в самолетостроении в случае, когда в его конструкцию вносятся существенные изменения, обусловленные обобщением опыта эксплуатации самолетов семейства SSJ на внутренних и международных авиалиниях, а также необходимостью интеграции новых самолетных систем, разработанных российскими предприятиями.

В настоящее время в постройке находятся еще два самолета SSJ-NEW, предназначенные для летных испытаний, один из которых уже оснащается элементами импортозамещенных систем и оборудования, по завершении чего примет участие в программе летных испытаний, проведение которой запланировано в 2023 году.

МОСКВА, Пресс-служба ЦАГИ