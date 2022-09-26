В России начались испытания судна «Хаска-10»

Статические испытания универсального транспортного судна на воздушной подушке «Хаска-10» начали на предприятии «Рыбинская верфь» (входит в группу компаний «Калашников»). Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Отмечается, что статические испытания проводят для обкатки основных механизмов, проверки работы воздушной системы накачки ограждающих зону воздушной подушки скегов и движительно-рулевого комплекса судна под нагрузкой.

По словам гендиректора «Рыбинской верфи» Сергея Антонова, применение гибких скегов позволит повысить экономичность и управляемость судна при сохранении достаточно высоких характеристик ходкости, мореходности и амфибийности.

Статические испытания, которые планируют провести в течение двух недель, являются частью швартовых испытаний. После этого судостроители приступят к испытаниям судна на воде.

Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что готовность судна «Хаска-10» составляет 97 процентов. Интерес к разработке проявляют «Газпром» и «Росатом».

В январе гендиректор «Рыбинской верфи» Антонов рассказал, что Военно-морской флот России проявляет интерес к судну на воздушной подушке. «Хаска-10» может взять на борт несколько бронеавтомобилей «Тигр».