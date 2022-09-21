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Lenta.ru

Российская «Хаска-10» оказалась почти готовой

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Судно на воздушной подушке "Хаска-10"
Судно на воздушной подушке "Хаска-10".
Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

Российское опытное судно на воздушной подушке «Хаска-10» оказалось почти готовым. Об этом ТАСС рассказал президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

По его словам, в настоящее время готовность судна составляет 97 процентов.

«Завершаются работы по электромонтажу, выполняется пуско-наладка оборудования и производится подготовка к спуску судна на воду. Параллельно ведутся переговоры по опытной эксплуатации судна после завершения ОКР (опытно-конструкторских работ — прим. «Ленты.ру»)», — сказал руководитель.

Лушников добавил, что сейчас прорабатываются вопросы выхода на серийное производство и финансирование этого изделия. Президент концерна отметил, что интерес к разработке проявляют «Газпром» и «Росатом».

В январе гендиректор «Рыбинской верфи» (входит в группу компаний «Калашников») Сергей Антонов сообщил, что Военно-морской флот России заинтересовался судном на воздушной подушке «Хаска-10».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
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