«Калашников» представит в Санкт-Петербурге десантный катер

Группа компаний (ГК) «Калашников» представит макет десантного катера БК-16Э и беспилотники на выставке «Экспотехностраж-2022» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Калашникове» сообщили, что на выставке продемонстрируют макеты катера БК-16Э и скоростной лодки БК-10. Также на стенде покажут гражданские беспилотники, разработанные компанией Zala Aero (входит в группу компаний «Калашников»).

БК-16Э является экспортной модификацией катера БК-16, который разработали в интересах Росгвардии. Катер позволяет осуществлять высадку подразделений численностью до 19 человек на необорудованное побережье. БК-16 может действовать в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах в любое время суток. Максимальная скорость катера составляет 83 километра в час.

Также на стенде «Калашникова» покажут модернизированные винтовки СВДМ, карабин АКВ-521 и пистолет ПЛК.

В январе гендиректор «Рыбинской верфи» (также входит в ГК «Калашников») Сергей Антонов сообщил, что Военно-морской флот заинтересовался судном на воздушной подушке «Хаска-10».

В октябре 2021 в ГК «Калашников» сообщили о завершении испытаний снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Новое оружие заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова.