Войти
Lenta.ru

«Калашников» представит в Санкт-Петербурге десантный катер

119
0
0
Скоростной транспортно-десантный катер БК-16
Скоростной транспортно-десантный катер БК-16.
Источник изображения: © Фото : АО "Концерн "Калашников"

Группа компаний (ГК) «Калашников» представит макет десантного катера БК-16Э и беспилотники на выставке «Экспотехностраж-2022» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Калашникове» сообщили, что на выставке продемонстрируют макеты катера БК-16Э и скоростной лодки БК-10. Также на стенде покажут гражданские беспилотники, разработанные компанией Zala Aero (входит в группу компаний «Калашников»).

БК-16Э является экспортной модификацией катера БК-16, который разработали в интересах Росгвардии. Катер позволяет осуществлять высадку подразделений численностью до 19 человек на необорудованное побережье. БК-16 может действовать в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах в любое время суток. Максимальная скорость катера составляет 83 километра в час.

Также на стенде «Калашникова» покажут модернизированные винтовки СВДМ, карабин АКВ-521 и пистолет ПЛК.

В январе гендиректор «Рыбинской верфи» (также входит в ГК «Калашников») Сергей Антонов сообщил, что Военно-морской флот заинтересовался судном на воздушной подушке «Хаска-10».

В октябре 2021 в ГК «Калашников» сообщили о завершении испытаний снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Новое оружие заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
СВД
Компании
Росгвардия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.03.2022
"Калашников" представит на выставке в Петербурге десантный катер и беспилотники
14.10.2021
"СВД больше не справляется". Чем вооружат снайперов российской армии
01.10.2021
Генерал Росгвардии Игорь Семиляк: спецназовцем надо родиться
18.06.2020
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
25.01.2019
Владимир Дмитриев: рынок стрелкового оружия США для нас сейчас закрыт
19.10.2016
Тульские новинки на параде и на передовой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 01:58
  • 19896
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 23:15
  • 1197
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.03 21:07
  • 1
Переговорщики, возможно, вышли на мирный план, основанный на нейтралитете Киева
  • 17.03 16:53
  • 27
Япония запросила нового мирового порядка
  • 17.03 16:43
  • 23
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 17.03 16:25
  • 36
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 17.03 13:44
  • 121
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 17.03 12:28
  • 2
В России захотели нарастить выпуск самолетов из 90-х
  • 17.03 11:24
  • 2
Власти РФ придумали способ ввозить санкционную электронику
  • 17.03 02:13
  • 3
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 17.03 01:48
  • 1
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
  • 16.03 21:19
  • 1
Салливан и представитель КНР провели "основательное" обсуждение ситуации на Украине - Белый дом
  • 16.03 15:58
  • 243
В США удивились размерам Су-75
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов