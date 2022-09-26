Турция допустила покупку Су-35 вместо F-16

Турция допускает покупку российских истребителей Су-35 вместо американских F-16 Fighting Falcon, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления оборонпрома страны Исмаила Демира.

Отмечается, что это возможно в случае провала сделки с Вашингтоном по F-16 Fighting Falcon.

«Одним из вариантов могут быть Су-35», — сказал Демир.

В сентябре военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что у Киева нет высококвалифицированных пилотов для самолетов F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle или A-10 Thunderbolt II американского производства.

В августе журнал The National Interest написал, что F-16 Fighting Falcon, который разработали в 1974 году, будут использовать в 2040-х годах.