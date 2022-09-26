Войти
Lenta.ru

Турция допустила покупку Су-35 вместо F-16

526
0
0
Участники авиационной группы высшего пилотажа (Су-35С)
Участники авиационной группы высшего пилотажа (Су-35С).
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Турция допускает покупку российских истребителей Су-35 вместо американских F-16 Fighting Falcon, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления оборонпрома страны Исмаила Демира.

Отмечается, что это возможно в случае провала сделки с Вашингтоном по F-16 Fighting Falcon.

«Одним из вариантов могут быть Су-35», — сказал Демир.

В сентябре военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что у Киева нет высококвалифицированных пилотов для самолетов F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle или A-10 Thunderbolt II американского производства.

В августе журнал The National Interest написал, что F-16 Fighting Falcon, который разработали в 1974 году, будут использовать в 2040-х годах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Украина
Продукция
A-10 Warthog
F-15
F-16
Су-35
Похожие новости
18.08.2021
МАКС-2021: неспешный авиапром
07.06.2021
Боевая авиация Ирана: состояние и перспективы. Часть III
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
19.07.2016
"Золотой самолет" ВВС США: когда истребитель F-35А отправят в бой
09.02.2016
«Сушки» против «Рапторов»
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 21:38
  • 33016
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.09 21:22
  • 2
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 26.09 20:58
  • 1
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800
  • 26.09 19:54
  • 3
Названы три исхода конфликта на Украине
  • 26.09 15:05
  • 4
В России разработают новое колесное шасси для ЗРК войсковой ПВО
  • 26.09 14:15
  • 2
Науседа заявил, что Литва и США считают необходимым продолжать поддерживать Украину
  • 26.09 13:35
  • 2
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 26.09 12:47
  • 5
Президент России подписал указ об объявлении частичной мобилизации
  • 26.09 12:31
  • 2
Кадыров предложил мобилизовать половину сотрудников силовых ведомств
  • 26.09 09:13
  • 1
Спецоперация поставила новые задачи перед российской оборонкой
  • 26.09 08:11
  • 21
В США анонсировали презентацию перспективного стелс-бомбардировщика В-21 Raider
  • 26.09 06:31
  • 2
В КТРВ заявили, что оснащение ракетой Х-69 сильно повышает эффективность авиакомплекса
  • 25.09 20:31
  • 13
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 25.09 14:09
  • 1
Чемезов сообщил о наращивании выпуска истребителей Су-57
  • 25.09 12:41
  • 0
Как сохранить жизни мобилизованных?