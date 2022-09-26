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ТАСС

Слуцкий заявил, что переговоры с Киевом возможны при условии его полной капитуляции

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий.
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам сообщил, что украинская сторона вышла из всех предварительно достигнутых договоренностей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Переговоры с Украиной возможны только при условии ее полной капитуляции, которая будет подразумевать денацификацию, демилитаризацию и безъядерный статус, на сейчас это возможно только в теории. Об этом в пятницу заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"К сожалению, киевская сторона вышла из всех предварительно достигнутых договоренностей", - сказал в эфире телеканала "Россия-24" Слуцкий, который также входит в состав переговорной группы.

Депутат допустил, что "переговоры могут идти, например, при условии капитуляции, полной и безоговорочной капитуляции Украины". "И критерии известны. Это денацификация, демилитаризация и безъядерный статус. Вот такие переговоры, наверное, можно себе представить. К сожалению, на сегодня только теоретически", - резюмировал Слуцкий. 

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Россия
Украина
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Ядерный щит
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