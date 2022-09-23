«Феникс» растет и набирает высоту

Турецкие госкомпании ищут нишу на рынке беспилотной авиации

Мы писали о турецком разведывательно-ударном дроне Akinci (см. «Турецкие «Рейдеры» у границ России», «НВО» от 30.09.21). Это не единственный беспилотный летательный аппарат (БЛА) такого класса, созданный в Турции в последние годы. Компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) разработан и запущен в серию БЛА Aksungur, принятый на вооружение национальных военно-морских сил.

Появился этот аппарат не на пустом месте, до него компания создала целое семейство различных дронов, наиболее успешными из которых стали машины семейства Anka. Активные работы по ним были начаты в 2004 году, а толчком к этому стал отказ, полученный от Вашингтона на просьбу продать разведывательно-ударные БЛА MQ-1 Predator/MQ-9 Reaper.

Дело в том, что турецкие военные, еще с 1994 года эксплуатировавшие дроны-разведчики GNAT 750–45 (шесть БЛА, одна наземная станция управления (НСУ) и одна мобильная станция сбора и обработки тактической видовой информации), пришли к выводу о необходимости расширения парка своей беспилотной авиации. С этой целью в 1998 году Минобороны Турции приобрело еще пару модернизированных аппаратов Improved GNAT и две НСУ к ним, а также множество других БЛА разного класса и типа.

Следующим шагом командования ВС Турции стало решение пополнить свой арсенал ударными дронами. Американцам направили запрос о поставке четырех БЛА типа MQ-1 Predator и двух усовершенствованных БЛА типа MQ-9 Reaper, но Конгресс США эту сделку не одобрил. В результате в Анкаре было принято принципиальное решение создавать необходимые беспилотники своими силами.

ДОЛГИЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

Официальной датой старта проекта БЛА класса MALE (Medium-Altitude Long Endurance – средневысотный, большой продолжительности полета) считается 24 декабря 2004 года, когда соответствующий контракт был выдан компании-разработчику Управлением оборонной промышленности МО Турции, которое курирует работы по созданию и закупке вооружений для национальных ВС. Одновременно военные решили приобрести еще и 13 израильских дронов – 10 аппаратов типа Heron компании Israel Aerospace Industries (IAI) и три дрона типа Aerostar компании Aeronautics Defense Systems.

Первоначально перспективный турецкий беспилотник получил обозначение TIHA (Turk Insansız Hava Araci – «турецкий беспилотный летательный аппарат»). Позднее новому дрону присвоили наименование Anka – по названию волшебной птицы из тюркской мифологии, схожей с птицей Феникс (поэтому часто название Anka переводят как «Феникс»).

Согласно первоначальному плану, работы по проекту должны были осуществляться в четыре этапа: концептуальная проработка перспективного БЛА; предварительное проектирование, рабочее проектирование и постройка, испытания и оценка летных прототипов. Прототипов надо было построить три штуки, а первый из них намечалось поднять в воздух уже в 2009 году.

Планы, как показали последующие события, оказались слишком оптимистичными: поднять «Феникс» в воздух удалось только 30 декабря 2010 года. Причем в первом же полете на 15-й минуте он разбился. Аналогичная судьба постигла в последующих испытаниях еще два из пяти прототипов первой серии Anka A (или Block A).

Зато уже в мае 2013 года дрон Anka A, вооруженный двумя подвешенными под крылом 70-мм управляемыми ракетами Cirit с «живыми» боевыми частями, имеющими полуактивное лазерное наведение, выполнил ими пуск по стационарной наземной цели. Подсветка последней осуществлялась с помощью станции AselFLIR-300T. Испытание было признано успешным, но в ходе него выяснилось, что пуск таких ракет возможен только с высот до 10 тыс. футов (3048 м).

Позднее Управление оборонной промышленности выдало компании TAI контракт на поставку турецким ВВС первой партии серийных БЛА, которым присвоили обозначение Anka B (Block B). 30 января 2015 года первый из них был поднят в воздух, а 10–14 октября 2016 года выполнены заключительные приемо-сдаточные испытания нового аппарата, после чего эти машины пошли в войска.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

БЛА типа Anka построен по классической самолетной схеме. Он имеет высокорасположенное крыло большого удлинения, монококовый фюзеляж и V-образное хвостовое оперение. Конструкции выполнены преимущественно из композитов. Имеется современная электроимпульсная антиобледенительная система и система управления полетом с двойным резервированием. Воздушный винт – толкающий трехлопастный. Шасси – трехопорное, все стойки убираются назад по полету в ниши в фюзеляже.

Первоначально на дрон был установлен дизельный двигатель типа Thielert Centurion 2.0S (CD-155) мощностью 155 л.с. Затем девять беспилотников – вероятно типа Anka – оснастили модернизированными двигателями PD155, поставленными турецкой компанией Tusas Engine Industries (TEI, входит в состав TAI). Но с 2018 года на БЛА этого семейства устанавливается дизельный двигатель PD170 с турбонаддувом мощностью 170 л.с., разработанный специалистами TEI. Первый полет с новым двигателем беспилотника Anka B с бортовым № 17–025, состоялся в декабре 2018 года.

Средства поражения MAM-C и MAM-L применяются с летательных аппаратов фирм TAI и Baykar. Фото Владимира Карнозова

В конструктивном плане БЛА типа Anka во многом напоминает аппарат аналогичного класса Watchkeeper WK450, разработанный в интересах британских военных компанией UAS Tactical Systems (U-TacS; совместное предприятие израильской Elbit и британской Thales UK). В качестве основы для того, в свою очередь, послужил беспилотник Hermes 450, разработанный Elbit. Главные отличия – коробчатая, а не цилиндрическая форма фюзеляжа и расположение основного воздухозаборника сверху, а не снизу (внизу – выхлопные патрубки двигателя).

В качестве полезной нагрузки БЛА типа Anka получил новую систему технического зрения высокого разрешения, включающую оптико-электронную и инфракрасную камеры, лазерный дальномер-целеуказатель и малогабаритную радиолокационную станцию (РЛС) с синтезированной апертурой. По некоторым данным, на «Фениксе» также применяется РЛС с обратным синтезированием апертуры (ISAR), позволяющая получать двумерное изображение цели с высоким разрешением. Дрон также оснащается системой спутниковой связи, защищенной системой передачи данных и бортовой цифровой вычислительной машиной турецкой разработки.

Аппарат обладает возможностью совершать полет как под управлением оператора (для этого используется наземная станция управления на два рабочих места – оператор-летчик и оператор целевой нагрузки, оснащенная шестью широкоформатными и шестью меньшими по размеру дисплеями), так и в автономном режиме – без участия оператора. В последнем режиме могут осуществляться взлет и посадка беспилотника, это обеспечивается системой управления с двойным резервированием.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Задачи дрона модификации Anka B – наблюдение и разведка, обнаружение, классификация и сопровождение целей, выдача данных целеуказания на свои средства поражения, работа в качестве ретранслятора связи и т.п. Хотя потенциально аппарат может нести на двух подкрыльевых узлах внешней подвески четыре корректируемые авиабомбы типа MAM-L – по две на каждом из катапультных устройств (MAM – от Mini Akilli Muhimmat – «умные мини-боеприпасы», а L – с лазерным наведением).

Развитием этого семейства беспилотников стал разведывательно-ударный дрон Anka S. Он был облетан 5 декабря 2015 года и внешне отличается от предшественника доработанными крылом и в особенности фюзеляжем, имеющим в носовой части характерный наплыв, под которым размещено оборудование системы спутниковой связи. После этого турецкий аппарат по экстерьеру стал очень похож на израильский беспилотник Hermes 900.

Но наиболее существенным отличием новой модификации стала возможность применения управляемых авиационных средств поражения: о первых успешных огневых испытаниях было заявлено в августе 2018 года. Применение вооружения обеспечивается двухканальной системой наблюдения и прицеливания CATS (Common Aperture Targeting System, «прицельная система с общей апертурой») с оптическим и инфракрасным каналами и встроенным лазерным дальномером-целеуказателем. Система разработана и выпускается турецкой компанией Aselsan.

В настоящее время точно известно, что беспилотники могут применять оснащенные полуактивной лазерной системой наведения корректируемые авиабомбы MAM-L, разработанные турецкой компанией Rocketsan и способные поражать живую силу, бронетехнику и объекты инженерной и фортификационной инфраструктуры. Калибр боеприпаса – 160 мм, длина – 1000 мм, масса – 21,5 кг. Есть несколько типов боевых частей – осколочно-фугасная, бронебойная (может пробить до 700 мм гомогенной брони), термобарическая. Дальность поражения – до 8 км, точность – не хуже 3 м. Беспилотник может нести на подкрыльевых узлах подвески два таких боеприпаса.

Судя по всему, «Феникс» способен взять на борт также противотанковые управляемые ракеты (не подтверждено официально); многоцелевые ракеты MAM-C с полуактивным лазерным наведением, созданные турецкими специалистами на базе 70-мм неуправляемой ракеты и способные на дальности до 8 км поражать живую силу и легкобронированную технику противника с точностью не хуже 3 м, а также 70-мм управляемые ракеты Cirit.

Согласно данным из открытых источников, беспилотник типа Anka S имеет следующие тактико-технические характеристики: длина – 8,6 м, высота – 3,25 м, размах крыла – 17,5 м (Anka B – 17,3 м), масса пустого – 1380 кг, максимальная взлетная масса – 1680 кг, масса полезной нагрузки – до 250 кг (Anka B – до 200 кг), максимальная скорость полета – 218 км/ч, крейсерская скорость полета – около 200 км/ч, продолжительность полета с полезной нагрузкой 250 кг – не менее 24 ч (по некоторым данным, с минимальной нагрузкой БЛА может продержаться в воздухе до 32 ч, а с полной нагрузкой – 18 ч), практический потолок – около 9 км, боевой радиус действия при использовании управления по радиолинии – не менее 250 км, максимальная дальность полета – около 1400 км.

Добавим, что при использовании спутниковой системы связи боевой радиус беспилотника существенно возрастает – первое успешное испытание такого способа управления состоялось в июне 2017 года. Причем, по данным турецких источников, посредством спутниковой системы связи центр управления одновременно может осуществлять контроль за действиями шести находящихся в воздухе БЛА типа Anka S.

ПОСТАВКИ В ВОЙСКА

Сегодня известно о контракте на поставку трех беспилотных авиационных комплексов в составе 10 дронов Anka S, 12 наземных станций управления и необходимого количества систем автоматизированных взлета и посадки с соответствующим радиолокационным оборудованием – с тем, чтобы обеспечить одновременно базирование новых дронов на двух разных базах ВВС Турции.

Контракт стоимостью 290 млн долл. был подписан 25 октября 2013 года, причем на долю компании Aselsan пришлось 33,6 млн долл. – поставка 10 систем CATS и различной авионики, включая блоки инерциальной и спутниковой навигации (INS/GPS) и радиосвязное оборудование. Контракт был полностью исполнен в январе 2019 года, когда турецкие ВВС получили 9-й и 10-й аппараты (еще один дрон, летный прототип, находится в распоряжении компании-разработчика). Причем данные машины, в отличие от всех предшествующих, были уже оснащены канадскими системами CMX-15D (L3 Wescam), а не турецкими типа CATS.

Согласно данным из открытых источников, турецким ВВС, ВМС и жандармерии уже поставлено около полусотни дронов семейства Anka всех модификаций, которые налетали уже более 100 тыс. ч. Ряд таких дронов (вероятно, все типа Anka S), были потеряны в ходе военных операций на Ближнем Востоке (в частности, в Сирии) и в Ливии. Кроме того, официально подтверждено, что беспилотники типа Anka S поставляются в Тунис: контракт был подписан в марте 2020 года и предусматривает передачу трех дронов и трех НСУ, а его стоимость оценивается в 80 млн долл. Первый «Феникс» с тунисской пропиской был объявлен боеготовым 13 ноября 2021 года.

В марте 2018 года появилась информация, что турецкое Национальное разведывательное управление (Milli Istihbarat Teskilati – MIT) получило в свое распоряжение беспилотник типа Anka I, который оснащается современными системами радиотехнической и радиоэлектронной разведки (ELINT/COMINT). Аппарат разработан компаниями TAI и Aselsan и стал первым турецким БЛА, специально предназначенным для ведения такой разведки – и, судя по всему, решения задач радиоэлектронной борьбы.

Внешне данный образец хорошо отличим по множеству расположенных снизу антенн, а также по наличию контейнеров со спецаппаратурой по бокам фюзеляжа перед крылом. Судя по всему, такой беспилотник пока имеется в единственном экземпляре.

Трофейный дрон Baykar Bayraktar TB2 был захвачен на Украине и теперь демонстрируется в музее в Кубинке. Фото Владимира Карнозова

НОВОЕ ЗВЕНО В ЭВОЛЮЦИИ ДРОНОВ

После успешного перевода БЛА Anka в стадию серийного производства компания TAI в рамках проекта YFYK (Yuksek Faydali Yuk Kapasiteli – «большая полезная нагрузка») в инициативном порядке выполнила разработку нового, более крупного и вместительного БЛА, который получил обозначение Aksungur («Кречет», также используются варианты Anka-Aksungur и Anka-2).

18 октября 2017 года состоялось совещание, на котором рассматривались требования к перспективному дрону, 13 февраля 2018 года прошла защита эскизного, а 20 июня – защита рабочего проекта. 20 марта 2019 года летный прототип БЛА типа Aksungur успешно совершил первый полет.

1 сентября 2020 года дрон установил рекорд по продолжительности полета – продержался в воздухе 49 ч. А еще девять дней спустя дрон испытали на способность применять тяжелое вооружение: в ходе очередного испытательного полета с него был выполнен сброс управляемой авиабомбы с лазерным наведением TEBER-82. Последняя – это превращенная в «умную» бомбу с помощью комплекта TEBER (Laser Guidance Kit – LGK) свободнопадающая авиабомба Mk82 калибра 227 кг. На сегодня это самое мощное средство в арсенале нового дрона.

И в том же месяце компания сообщила, что Aksungur впервые выполнил длительный – около 28 ч – испытательный полет с полной боевой нагрузкой, включавшей 12 корректируемых авиабомб MAM-L (по две на каждом из шести внешних узлов подвески). Полет, проходивший на высоте 20 тыс. футов (6096 м), был признан успешным.

В апреле 2019 года новый БЛА был представлен в открытой экспозиции на выставке вооружений и военной техники International Defence Industry Fair в Стамбуле. Он вызвал достаточно высокий интерес у экспертов и в целом получил положительную оценку.

Серийная сборка беспилотников типа Aksungur была начата компанией TAI в мае 2020 года, а 20 октября 2021 года первую свою машину получили турецкие ВМС, которые, судя по всему, определены главным эксплуатантом этих дронов (турецкие ВВС, как отмечалось автором в предыдущей статье, оснащаются беспилотниками типа Akinci аналогичного класса). По состоянию на февраль 2022 года ВМС получили пять серийных БЛА данного типа, а общее число собранных аппаратов, видимо, не превышает десяти.

КОНСТРУКЦИЯ И ВООРУЖЕНИЕ

В отличие от БЛА семейства Anka, новый беспилотник выполнен по двухбалочной схеме и имеет характерный горб в носовой части, под которым размещается аппаратура системы спутниковой связи. Внешне он напоминает беспилотники линейки Heron – Eithan компании IAI, но он крупнее и тяжелее первого (3300 кг против 1200), и меньше и легче второго (5400 кг). Кроме того, по-иному организована его силовая установка: если у Heron и Eithan двигатель работает на один расположенный в хвостовой части фюзеляжа толкающий винт, то у Aksungur два двигателя с тянущими трехлопастными винтами установлены в крыле – по одному с каждой стороны фюзеляжа.

В качестве двигателей на этом дроне применены упомянутые выше дизеля с турбонаддувом PD170 мощностью 170 л.с. Первый летный прототип данного БЛА стал первым летательным аппаратом, совершившим полет с этим двигателем. Но со временем серийные аппараты планируется оснащать более мощными турбодизельными двигателями PD222 взлетной мощностью 220 л.с., разработанными компанией TEI на базе PD170 совместно с американской General Electric. Aksungur также оснащается бортовой системой электроснабжения с двойным резервированием.

Установленная на этом БЛА система управления полетом и целевой нагрузкой позволяет осуществлять полет как по командам операторов (применяется НСУ, аналогичная той, что используется для БЛА семейства Anka), так и в полностью автономном режиме. При этом автоматическая система управления полетом и автоматическая система взлета и посадки имеют двойное резервирование.

Двойное резервирование имеет и защищенная цифровая линия обмена данными, которая предусматривает шифрование передаваемых данных. Кроме того, разработчик предусмотрел возможность установки электроимпульсной антиобледенительной системы.

Шасси – трехопорное, носовая стойка убирается назад по полету в нишу в фюзеляже, а основные стойки – назад по полету в ниши в мотогондолах.

Главной отличительной особенностью нового дрона является то, что он с самого начала разрабатывался как разведывательно-ударный, способный применять достаточно широкий спектр различных авиационных средств поражения: на шести подкрыльевых узлах подвески можно разместить вооружение общей массой до 750 кг.

Среди разрешенных к применению средств поражения в материалах компании-разработчика указываются: УАБ с лазерным наведением TEBER-81 (на базе Mk81) и TEBER-82 (на базе Mk82), УАБ малого калибра SDB (Small Diameter Bomb – «авиабомба малого калибра»), противотанковые управляемые ракеты с лазерным наведением L-UMTAS (UMTAS – от Uzun Menzilli Tanksavar Sistemi – «противотанковая система большой дальности», хотя ее максимальная дальность лишь 8 км), упомянутые выше корректируемые авиабомбы MAM-L и 70-мм ракеты MAM-C и Cirit, а также управляемые авиабомбы, оснащаемые комплектами HGK-3 (лазерное, спутниковое и инерциальное наведение, разработчик – TUBITAK SAGE, производитель – Aselsan) и KGK (навесной «крылатый» блок и система спутникового/инерциального наведения, разработчик и производитель те же).

Заметим, что обычно TUBITAK SAGE характеризуют как «компанию», но на самом деле за этим названием скрывается расположенный в Анкаре Научно-исследовательский институт оборонной промышленности (Savunma Sanayii Arastirma ve Gelistirme Enstitusu – SAGE). Организационно он входит в контур управления Совета по научно-техническим исследованиям Турции (Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu – TUBITAK).

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ – МНОГОЗАДАЧНОСТЬ

Основные летно-технические характеристики разведывательно-ударного БЛА типа Aksungur выглядят так: максимальная длина – 11,6 м, высота – 3 м, размах крыла – 24 м, масса пустого аппарата – около 1,8 тыс. кг, максимальная взлетная масса – 3,3 тыс. кг, максимальная масса полезной нагрузки – 750 кг, практический потолок – 12,2 тыс. м, силовая установка – два дизеля с турбонаддувом PD170 мощностью по 170 л.с. (в перспективе – два турбодизеля PD222 взлетной мощностью по 220 л.с.), крейсерская скорость полета – 180 км/ч, продолжительность полета с полной боевой нагрузкой в варианте морского патрульного или ударного БЛА – 12 ч на высоте 25 тыс. футов (7620 м), продолжительность полета с полезной нагрузкой 150 кг в варианте БЛА-разведчика (вариант SIGINT) – 24 ч на высоте 40 тыс. футов (12 192 м).

Благодаря принципу открытой архитектуры, который широко применялся разработчиком в ходе создания БЛА типа Aksungur, последний может нести комплекты специализированной аппаратуры различного назначения:

– видовая разведка (IMINT) – комбинированная система с оптическим и инфракрасным каналами и лазерным дальномером-целеуказателем (EO/IR/LD/LRF Camera), РЛС с синтезированной апертурой (SAR) или РЛС с обратным синтезированием апертуры (ISAR) с датчиком индикации (селекции) наземных движущихся целей (GMTI), а также широкозонная система наблюдения (Wide Area Surveillance Camera);

– радиотехническая разведка (SIGINT) – системы различного назначения, такие как станция разведки средств связи с возможностью определения их местоположения, станция радиоэлектронной поддержки, станция радиоэлектронной разведки и пр.;

– патрулирование и разведка морских акваторий – РЛС с синтезированной апертурой или РЛС с обратным синтезированием апертуры с датчиком селекции надводных движущихся целей, автоматическая идентификационная система судов (AIS – Automatic Identification System), два контейнера сбрасываемых радиогидроакустических буев (по одному под каждой консолью крыла) и магнитометр;

– комплекс средств связи и передачи данных – станция спутниковой связи (предположительно, используются турецкие спутники системы TURKSAT), средства радиосвязи и ретрансляции различных диапазонов (V/UHF), система обнаружения и контроля местоположения персонала (Personnel Locating System), а также узел бортовой системы связи БЛА в блок-контейнере.

Все это полностью удовлетворяет требования, которые предъявляли к дрону турецкие ВМС, а также позволяет говорить о высоком экспортном потенциале этого беспилотника на международном рынке авиационной техники.

Боевой же потенциал рассматриваемого нами БЛА можно оценить хотя бы по такому примеру. Согласно обнародованной Управлением оборонной промышленности Турции (Savunma Sanayii Baskanligina – SSB) информации, в апреле 2021 года БЛА типа Aksungur в ходе испытаний с помощью управляемой авиабомбы калибра 82 кг, оснащенной комплектом KGK (модель KGK-SIHA-30) успешно поразил учебную цель, расположенную на дальности около 340 км.

Ну а впереди у специалистов TAI – решение намного более амбициозной задачи: создание 3,5-тонного беспилотного истребителя, способного нести до тонны вооружения и получившего пока название Goksungur. В ближайшее время, как утверждают, этот «бесчеловечный хищник» сможет подняться в небо. Хотя такие утверждения, учитывая сложность задачи, представлячются нам все же чересчур оптимистичными.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, историк, писатель.