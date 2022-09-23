Войти
Lenta.ru

В России испытали управляемую ракету Х-МД-Э для беспилотника

235
0
0
Представленная АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции Международного Военно-технического форума "Армия-2021" "межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета малой дальности модульного построения" Х-МД (-Э1 -Э2). Кубинка, 22.0
Представленная АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции Международного Военно-технического форума "Армия-2021" "межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета малой дальности модульного построения" Х-МД (-Э1 -Э2). Кубинка, 22.08.2021.
Источник изображения: Михаил Жердев

В России испытали образцы управляемой ракеты Х-МД-Э малой дальности для беспилотного летательного аппарата (БЛА). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

По его словам, компания не первый год ведет работы по малогабаритным средствам поражения. «В качестве примера может служить самонаводящаяся управляемая ракета малой дальности Х-МД-Э, которая находится в опытно-конструкторской разработке на этапе технического проекта. Рассчитываем, что в самое ближайшее время мы должны ее завершить», — сказал руководитель

Обносов добавил, что в ходе опытно-конструкторской работы было изготовлено несколько прототипов экспериментальных образцов и проведены успешные опытные пуски с БЛА.

В августе КТРВ на международном форуме «Армия-2022» представила многоцелевую самонаводящуюся ракету Х-МД-Э. Изделие «разработано в трех модификациях: с полуактивной лазерной головкой самонаведения (ГСН) — индекс Х-МД-Э1; с активной радиолокационной ГСН — индекс Х-МД-Э2; с пассивной радиолокационной ГСН — индекс Х-МД-Э3», а при стартовой массе 110 килограммов максимальная дальность пуска ракеты, оснащенной осколочно-фугасной боевой частью массой 30 килограммов, достигает 40 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
БПЛА
Похожие новости
09.02.2022
Борис Обносов: Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» продолжаются
17.02.2020
Российский ударный «Охотник» вооружат
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
01.02.2012
Обносов: ракеты для истребителя пятого поколения будут готовы в срок
17.08.2011
Безопасность страны стоит дорого
31.01.2008
Борис Обносов: «Предприятия такого типа являются стратегическими лидерами рынка»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.09 06:18
  • 1
ВВС США покажут «самый крутой» бомбардировщик в декабре
  • 23.09 05:25
  • 30
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 23.09 04:38
  • 32602
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.09 21:54
  • 5
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 22.09 21:42
  • 6
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 22.09 21:21
  • 2
Американские ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине
  • 22.09 21:04
  • 9
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 22.09 20:56
  • 4
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 22.09 20:53
  • 14
Лазерное оружие
  • 22.09 19:25
  • 3
Тяжёлый ударный беспилотник «Сириус» получил собственную систему спутниковой связи
  • 22.09 19:02
  • 5
В США анонсировали презентацию перспективного стелс-бомбардировщика В-21 Raider
  • 22.09 14:58
  • 0
Операция "Ковчег"
  • 22.09 13:50
  • 3
Новая книга ЦАСТ о сражениях в условиях плотной застройки. Объявляем конкурс на лучшее название
  • 22.09 11:21
  • 437
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 22.09 06:35
  • 1
Запуск "Луны-26", "Луны-27" и "Луны-28" могут перенести на два года