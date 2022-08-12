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Россия продемонстрирует ракету модульного построения Х-МД-Э

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Демонстрационный центр Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
Демонстрационный центр Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".
Источник изображения: bmpd

На международном форуме «Армия-2022» планируется представить многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности Х-МД-Э. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

«Покажем межвидовую многоцелевую самонаводящуюся ракету малой дальности модульного построения Х-МД-Э, которая может применяться с авиационных и морских носителей, а также с беспилотников», — рассказали в корпорации.

Там отметили, что изделие «разработано в трех модификациях: с полуактивной лазерной головкой самонаведения (ГСН) — индекс Х-МД-Э1; с активной радиолокационной ГСН — индекс Х-МД-Э2; с пассивной радиолокационной ГСН — индекс Х-МД-Э3», а при стартовой массе 110 килограммов максимальная дальность пуска ракеты, оснащенной осколочно-фугасной боевой частью массой 30 килограммов, достигает 40 километров.

Также КТРВ на «Армия-2022» представит новую многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету X-69.

В январе заместитель генерального директора корпорации по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов заявил, что КТРВ продвинулась в процессе подготовки к выпуску мини-спутников собственного производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Проекты
БПЛА
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3 комментария
№1
12.08.2022 01:47
По сравнению с изд.305 с её 14.5км, 40км прорыв прям.
+1
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№2
12.08.2022 02:37
Там где нет Ростеха, там есть успехи
-2
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№3
12.08.2022 08:37
Цитата, Alex454 сообщ. №2
Там где нет Ростеха, там есть успехи

Alex454, когда Вы пишите свои посты под флагом мелкобритании - сразу становится ясно откуда вонь идет. Не скрывайте свою сущность и не изображайте из себя патриота России ;)
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