Россия увеличит темпы производства Су-57

Темпы производства истребителей пятого поколения Су-57 в интересах Воздушно-космических сил (ВКС) России будут увеличены, заявил в ходе посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«В этом году ВКС России получат новые истребители Су-57, они находятся в высокой степени готовности, а в дальнейшем темпы производства этих истребителей будут увеличены. Мы понимаем, насколько важна эта работа, поэтому для наращивания производства Су-57 завод активно расширяется и модернизируется», — сказал глава «Ростеха».

По его словам, на данный момент КнААЗ загружен заказами до 2028 года.

«Для обеспечения растущей производственной программы нам необходимо дополнительно привлекать кадры. Мы создаем условия, чтобы специалисты и рабочие приходили на наши предприятия, и повышаем заработную плату. На КнААЗ проведена поэтапная индексация тарифов и окладов в общей сложности на 24 процента. Сегодня средняя заработная плата на предприятии у производственных рабочих составляет 84 тысячи рублей», — добавил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

В сентябре обозреватель американского издания 19FortyFive Харрисон Касс рассказал о прорыве в производстве Су-57.